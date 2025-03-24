工研院打造生活碳足跡計算器 力助個人減碳

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（中央社記者張建中新竹24日電）工研院今天宣布，打造「生活碳足跡計算器」，使用者可以輕鬆量化日常生活中的碳排放，進一步優化個人減碳行為。

工研院發布新聞稿，副總經理暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，生活碳足跡計算器整合許多國際數據，包括環境部減碳數據，並參考美國國家環境保護局、德國聯邦環境局、日本零碳行動30等運作模式，涵蓋住宅能源、交通、飲食、日常用品消費、旅遊休閒領域。

鄭仁傑說，工研院還與專家學者長時間合作，將數據在地化，打造更符合台灣的減碳資料庫，搭配行為分析，讓民眾輸入個人生活方式便能快速評估，獲得更精準的碳足跡分析。

工研院指出，生活碳足跡計算器將日常行為對碳排放的影響轉化為具體數據，並深入分析不同行為模式所產生的碳排放差異，如冷氣調高攝氏1度並搭配電風扇，每年可減少83.93公斤二氧化碳。

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工研院表示，透過直觀的視覺化數據與個人化建議，生活碳足跡計算器不僅提升大眾對低碳生活的認識，更打造實用的低碳生活指南，鼓勵民眾節能用電、綠色出行、低碳飲食等，以實際可行的方式減少碳足跡，共同打造永續的未來。

工研院指出，生活碳足跡計算器目前在環境部網站上線，工研院還開發專屬企業版本，將率先在工研院內部導入，幫助員工建立個人減碳存摺。未來這項工具將進一步拓展至企業端，協助企業提供員工減碳指引。（編輯：張均懋）1140324