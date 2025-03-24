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「亞亞在台灣」稱沒打算離開 卓榮泰：主權安全無妥協空間
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財政部釋7宗國有地地上權 總權利金底價44.8億元

2025/3/24 17:33
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（中央社記者張璦台北24日電）財政部國產署今天公告今年首批7宗國有地招標設定地上權標的，5月5日開標，權利金底價新台幣44.8億元。這次屬首次列標者包含台北市中山區住宅區土地，權利金底價11.1億元；同時，台中市干城、台南市東區平實營區千坪商業區土地，亦將捲土重來。

國有財產署今天正式推出今年首批招標設定地上權標的，一共7宗，包含台中市4宗，以及台北市、台南市、澎湖縣各1宗，面積合計2.38公頃，權利金底價44億8090萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5%。

財政部國產署副署長李政宗表示，這一批次中，首次列標者有5宗，屬住宅區土地有3宗，首先是台北市中山區土地842坪，位於松江路靜巷內，鄰近協和婦女醫院及伊通公園，屬於台北市精華地區難得的大面積標的；台中市南屯區土地，位於第13期市地重劃區內，土地坵型方正；澎湖縣馬公市土地，位於馬公市中心，鄰近馬公國小、澎湖縣政府，生活機能便利。

李政宗指出，另2宗首次列標的是台中市西屯區乙種工業區土地，皆位於辰億自辦市地重劃區內，緊臨原台中市工業區的西南隅，交通便利。

針對2宗曾列標的土地，李政宗表示，台中市干城商業區土地達1221坪，鄰近火車站商圈為發展成熟地區，區位良好；台南市東區平實營區商業區土地，面積3628坪，四面臨路且坵塊方整，是稀有的大面積優質標的。此2宗標的權利金底價，均較前一次列標時有所調升。

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此外，指定長照產業地上權方面，李政宗指出，預期將推出6宗標的，並於4月舉辦招商說明會、6月公告標的。

國產署表示，自民國111年起針對屬住宅區且符合社會住宅基地選址原則者，先徵詢中央及地方住宅主管機關確認，無興建社會住宅需求，才進行招標設定地上權相關前置作業。（編輯：蘇志宗）1140324

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