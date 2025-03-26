集邦：減產效應和重建庫存 第2季NAND Flash報價穩

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（中央社記者張建中新竹26日電）市調機構集邦科技預期，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）在供應商減產效應顯現，加上電腦、手機和資料中心業者開始重建庫存，第2季價格可望止跌回穩。

集邦科技表示，用戶端固態硬碟（SSD）經過3個季度庫存去化，隨著代工廠生產時程提前，第2季庫存回補需求可望湧現。另方面，供應商透過減產和調整供貨策略，促使市場逐步達成供需平衡，預期第2季用戶端SSD合約價將季增3%至8%。

企業級SSD方面，集邦科技指出，DeepSeek等技術降低AI模型訓練成本，帶動中國市場對高效能儲存解決方案需求激增。北美需求則兩極化發展，來自伺服器品牌廠的SSD需求不如預期，雲端服務供應商（CSP）需求隨輝達（NVIDIA）Blackwell平台出貨而成長，預期第2季企業級SSD需求將微幅季增。

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集邦科技表示，2025年第1季部分廠商為去化PCIe 4.0庫存，導致價格季減逾20%，企業級SSD供應商積極調節產能以穩定價格，加上部分伺服器客戶提早拉貨，預期第2季企業級SSD合約價將持平表現。

集邦科技預期，第2季嵌入式記憶體（eMMC）合約價將持平表現，通用快閃記憶體（UFS）因供應商調整產能，供應減少，第2季合約價也將持平表現，NAND Flash晶圓合約價則可望揚升10%至15%。（編輯：張均懋）1140326