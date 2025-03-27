行競與太電攜手 合作開發推廣釩鋰混合儲能技術

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）台灣電池新創公司行競科技，與國內老牌電纜業者太平洋電線電纜（簡稱太電）今天宣布攜手合作，雙方將共同開發並推廣新的釩鋰混合儲能系統。

行競科技表示，釩液流電池具有長效穩定特色，浸沒式冷卻鋰電池則備高效快速響應的優點，新的釩鋰混合儲能系統希望結合兩者優勢，打造兼具安全性、靈活性與耐用性的全新儲能技術。

行競科技說明，太電是國內老牌的電線電纜供應商，發展釩液流儲能技術多時，其釩液流電池技術採用水性電解液，具備不燃性與長達20年以上的壽命，國際上已成功應用於風能、太陽能儲能整合，及大型電網級儲能案場。

行競科技主打浸沒式冷卻鋰電池技術，已成功應用在挪威的移動充電站及台灣風電儲能案場。

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此次雙方合作，共同開發打造釩鋰混合儲能系統，其中太電的釩電池負責長時間穩定供能，行競的鋰電池則在高峰負載時迅速應對，提供即時電力輸出。兩者技術互補，使釩鋰混合儲能系統兼具長壽命與高安全性，不僅能夠運行數十年，降低系統更換成本，還透過使用水系電解液與浸沒冷卻技術提升系統安全性，可有效將瞬間產生熱量導出以防止熱失控。

除了技術上的開發合作，行競與太電擬針對新的釩鋰混合儲能系統，聯手打造新型示範案場，應用於智慧電網調節、AI數據中心備援電力、電動車快充站、風光儲能併網等場景，爭取未來進軍全球儲能市場的機會。（編輯：張均懋）1140327