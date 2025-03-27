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研揚：今年可望呈兩位數成長 AI營收占比估破2成

2025/3/27 14:56（3/27 15:41 更新）
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工業電腦廠研揚總經理林建宏27日出席媒體交流會表示，這幾年研揚營收不斷成長，客戶群也不斷增加，品牌對研揚越來越重要，決定啟用新的企業識別商標。中央社記者吳家豪攝 114年3月27日
工業電腦廠研揚總經理林建宏27日出席媒體交流會表示，這幾年研揚營收不斷成長，客戶群也不斷增加，品牌對研揚越來越重要，決定啟用新的企業識別商標。中央社記者吳家豪攝 114年3月27日
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（中央社記者吳家豪台北27日電）工業電腦廠研揚總經理林建宏今天表示，研揚訂單能見度已看到今年上半年，第3季和第4季可能更好，今年全年表現將優於去年，兩位數成長絕對沒問題，成長動能主要來自人工智慧（AI）專案，今年AI營收占比將達20%至25%。

林建宏下午出席媒體交流會指出，以往研揚與客戶交易都是提供客製化產品，市面上比較少看到研揚品牌。這幾年研揚營收不斷成長，客戶群不斷增加，在AI領域不斷露出，品牌對研揚越來越重要，決定啟用新的企業識別商標。

他說，AI慢慢從雲端走到邊緣端，「這個路程走得有點辛苦，也走得有點慢」，研揚等了2、3年時間，到今年終於開花結果。現在AI處在戰國時代，從簡單應用到複雜應用，客戶可以選擇不同方案，研揚合作夥伴包括輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）、超微（AMD）等。

林建宏表示，研揚去年AI營收占比約12%至13%，今年預估將達20%至25%，相信未來成長會越來越好。

他也提到，研揚今年成長動能之一，來自低成本且高效能的DeepSeek模型刺激工作站需求增加，帶給工業電腦廠很大的機會。

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另一個動能來自機器人產業加速成長，林建宏表示，中國已有30到40家公司打造人形機器人，研揚正在出貨的機器人專案超過40個，包含全球前3大機器人廠商及中國最大自主移動機器人（AMR）公司，都是研揚客戶，最近在洽談的專案是如何在汽車展示間導入人形機器人。

林建宏指出，研揚的邊緣人工智慧（Edge AI）產品出貨也開始放量，陸續導入零售、製造、農業、智慧城市、醫療、軍事等領域。（編輯：張均懋）1140327

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