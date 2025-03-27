台電高雄舉辦大用戶座談 提供節能診斷服務

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（中央社記者林巧璉高雄27日電）台電今天在高雄舉辦大用戶座談會，機械設備製造業、塑膠品製造業、鋼鐵業等用電大戶與會，提供節能診斷服務。企業可透過移轉夜尖峰用電、參與需量反應措施省電。

台電高雄區處、鳳山區處今天分別舉辦大用戶座談會，邀請契約容量100KW以上的高壓用戶與會，討論節電措施，共160餘人參與。

台電高雄區處處長黃志榮表示，節能省電必須用對方法，其一是透過台電節能診斷服務，從耗能設備下手調整；另一面是從用電時段和習慣下手，透過移轉夜尖峰用電、參與需量反應措施，把電費省下來。

台電表示，長期提供節能診斷服務，能夠針對高壓用戶主要用電設備，提供節電輔導，以去年為例，高雄區處、鳳山區處共完成35件，預估節電潛力達290.3萬度。

節能診斷服務主要透過專業量測儀器檢測高壓用戶主要用電設備，包括空調、空壓等耗能設備，搭配運用AMI智慧電表分析用戶負載型態、產程設備特性等，製程客製化報告，並提供設備操作模式的調整建議，以及日後用戶汰換高效率耗能設備的參考。

台電表示，用戶如要更進一步落實深度節能，系統化改善能源使用效率問題，則可透過導入能源診斷技術服務（ESCO），以科學計量方法進行節電，藉以提高整體系統能源使用效率。

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高雄區處2月針對金屬製造業舉行今年首場大用戶座談會，活動吸引超過80家業者參與；今天上午的座談會除了用電量為大宗的螺絲業上下游金屬製造業用戶外，還有石油化學、橡膠塑膠製品，以及夜尖峰移轉潛力大的食品、飼品業都有參與，活動現場也安排桌邊服務，讓用戶更了解深度節能。

鳳山區處表示，轄區有臨海、大發、和發、林園、仁大產業園區以及臨廣科技產業園區，其中鋼鐵業的電費支出占成本比例較高，藉由選用批次生產時間電價及參與需量反應措施，可調整尖離峰用電製程來減少電費支出並獲得額外電費回饋。（編輯：李亨山）1140327