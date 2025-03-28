大潤發改名「大全聯」 林敏雄：今年集團業績拚2200億

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（中央社記者曾智怡台北28日電）超市龍頭全聯去年營收創新高，全聯今天宣布，大潤發量販將改名為「大全聯」，預計今年第3季完成Logo更換、會員整合。全聯董事長林敏雄表示，今年集團整體業績目標挑戰新台幣2200億元，總店數超過1250店。

全聯自2022年併購大潤發，去年起大潤發團隊搬進全聯總部辦公，並在今天宣布，全台20家大潤發量販店將改名為「大全聯」，透過品牌整合強化與顧客溝通，發揮一加一大於二綜效，並維持量販、超市兩種業態操作。

展望2025年，集團整體業績可望達2200億元（含大潤發），全聯總店數目標超過1250店。

林敏雄表示，全聯一直以來戰戰兢兢，從不懈怠，因所屬產業與國內物價關係密切，公司盼能對台灣、物價、消費者有所貢獻；他強調全體員工都戰戰兢兢，業績也穩定成長，每年有100億元的成長幅度，而全聯雖是在地通路，但仍要進步，無論在線上、線下都持續耕耘。

「現在越做越好」，林敏雄舉例，電商「小時達」平均到達時間僅在30分鐘內，即便上下班尖峰時刻也不會超過40分鐘，畢竟產品一定要和到店購買的鮮度一樣，且線上與線下無價差，但也對於偶爾缺貨感到抱歉，全聯將持續改善，希望盡善盡美。

全聯持續衝刺線上事業，預估今年將突破百億業績，其中「小時達」小時達門市已達1134間，除了少數沒有騎士服務或較迷你的店型，2025年目標布局全門市，同時持續改善缺貨、揀缺率，優化消費者體驗，拉高單店的線上業績占比，並擴大中南部的生鮮外送普及率。

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另外，2024年全新更名再出發的「全電商」，會員數已超過70萬人，相較前一年度成長近5成；2025年度將更積極拓展各大品牌及品類的商品開發銷售，並持續推出新會員首購優惠，目標營收挑戰2到3倍成長。

全聯旗下電子支付全支付也來勢洶洶，林敏雄表示，全支付目前持續衝刺會員數，但並不容易，因這和銀行開戶一樣要雙證，全聯有近千萬會員，短短一年移至全支付會員數已有550萬人，如今日本、韓國皆已開通，盼泰國、越南都能接棒，做到大家滿意，但他也說，涉及金融確實要小心。（編輯：楊凱翔）1140328