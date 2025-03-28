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台股本週下跌606點 上市公司總市值失守70兆元

2025/3/28 18:02（3/28 19:23 更新）
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台股28日收在21602.89點，創2024年9月中以來的近半年新低。根據證交所統計，上市公司總市值降到新台幣69兆4649億元，週減約1.94兆元，跌破70兆元大關。（中央社檔案照片）
台股28日收在21602.89點，創2024年9月中以來的近半年新低。根據證交所統計，上市公司總市值降到新台幣69兆4649億元，週減約1.94兆元，跌破70兆元大關。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北28日電）美國總統川普關稅戰烏雲持續籠罩，台股本週下跌606.21點或2.73%，今天收在21602.89點，創去年9月中以來的近半年新低。根據證交所統計，上市公司總市值降到新台幣69兆4649億元，週減約1.94兆元，跌破70兆元大關。

產業別指數方面，本週水泥類指數上漲0.13%，漲幅最大；跌幅最大則是其他電子類指數下跌5.61%。未含金融類指數下跌582.51點，跌幅約3.02%；未含電子類指數下跌392.33點，跌幅約2.00%；未含金融電子類指數下跌427.05點，跌幅約2.89%。

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本週全體上市股票成交金額為1兆2068億元，股票成交量週轉率1.75%，成交金額前3名產業為半導體類3621.15億元，占全體上市股票交易金額比重30.01%；電子零組件類1274.52億元，占比10.56%；電腦及週邊設備類1255.30億元，占比10.40%。

累計今年初開盤迄今共54個交易日，集中市場總成交金額為19兆4644億元，市場日平均成交金額3604.53億元，股票成交量週轉率21.35%，股票日平均成交量週轉率為0.40%。（編輯：楊蘭軒）1140328

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