林修銘：創新板邁向亞洲那斯達克 將赴東南亞引資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北2日電）台灣證券交易所董事長林修銘今天表示，今年1月取消創新板投資人資格限制，1至3月創新板流動量屢創佳績，2月成交量超越去年整體成交量6成；將與KPMG安侯建業聯合會計師事務所合作，赴東南亞引資，讓創新板成為亞洲的那斯達克。

台灣證券交易所今天與KPMG安侯建業聯合會計師事務所舉行東南亞創新資本平台簽約儀式，林修銘指出，簽約不僅是合作，也象徵著台灣資本市場邁向國際，決心成為亞洲創新企業首選掛牌地的關鍵一步。

近年台商回台上市公司聚落儼然成形，證交所統計，目前已有88家（含一般板及創新板）外國企業在證交所掛牌，其中15.9%（14家）來自新加坡、馬來西亞、越南及泰國等東南亞國家。

今年度證交所將聚焦有創新性、具未來成長潛力的企業，鎖定新興產業與指標獨角獸公司加入創新板，加速形成創新資本的特色板塊與上市聚落。證交所也將率台灣創新板上市公司赴東南亞進行業務與資金媒合，首波赴東南亞媒合企業將以AI、無人機、智慧醫療、機器人為主，預計5月將有具體進度，同時也會拜訪當地的創投基金。

林修銘說，台灣產業走向國際，除以往的資通訊、半導體之外，現在人工智慧（AI）也扮演重要角色，吸引國際資金投資台灣，讓台灣企業成為世界級公司。創新板自2021年推出，在今年1月取消「合格投資人」資格限制，全面鬆綁法規，進入創新板2.0後，除成交量大增，1至3月簽近百萬份風險預告書，加上過去的20幾萬份，代表有逾百萬名投資者關注創新板。

他強調，在推動海外創新企業進入台灣資本市場的同時，證交所也將率台灣創新板上市公司赴東南亞進行媒合，協助企業拓展國際布局、促進跨國技術與業務交流，並提升全球知名度，實踐證交所作為企業成長夥伴的使命。

林修銘表示，為形塑亞洲創新產業聚落，打造創新板成為亞洲那斯達克（NASDAQ），響應亞洲資產管理中心政策，今年初不僅推出創新板2.0，更以友善上市制度扶植具創新性及成長潛力的企業進入資本市場。

台灣證券交易所總經理李愛玲補充說明，東南亞國家創投基金存續約7、8年，以往不是將資金轉到美國股市，就是選擇日本東京交易所，現在又多了台灣證券交易所的創新板可以選擇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李愛玲指出，台灣創新板股價淨值比為4.47倍、上市公司為2.46倍、上櫃公司2.85倍；日本東京交易所3個板塊成長市場、標準市場、主要市場，股價淨值比分別為1.7倍、0.9倍、3.3倍，台灣股市相對更具吸引力。

她說，證交所近期將與創新板掛牌的20家公司，以及申請掛牌的多家公司前進東南亞，除協助台商赴東南亞引資，也將與當地企業技術交流。現階段東南亞的創投基金特別看好台灣的AI、無人機、智慧醫療、機器人產業，希望東南亞創投資金也能投資台灣創新板。（編輯：林家嫻）1140402