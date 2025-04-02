川普對等關稅揭曉倒數 不確定性籠罩亞股走勢不一

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（中央社香港2日綜合外電報導）亞洲股市今天走勢不一，緊張的投資人準備面臨美國總統川普今天稍晚將宣布的對等關稅計畫，對他將採取何種措施的猜測，為市場帶來不確定性。

法新社報導，川普（Donald Trump）宣布關稅計畫前，股市先受震盪。他警告，美國被「剝削」多年後，如今不分敵友各國都成為華府祭出對等關稅的目標。

有美國媒體報導，川普考慮全面施加20%關稅，或給予部分國家優惠待遇。官員承認，川普昨晚還在敲定相關細節。

白宮已宣布，川普將在美東時間今天下午4時（台灣時間3日凌晨4時）華爾街股市收盤後公布他的決策。

分析師表示，持續的不確定性讓市場感到恐慌。

駿利亨德森投資（Janus Henderson Investors）的布萊克柏恩（Oliver Blackbourn）和赫茲（Adam Hetts）指出：「投資者和企業管理層都討厭不確定性，而以零星且不可靠的方式發布關稅消息，正在製造大量不確定性。」

他們補充道：「較能肯定的似乎是關稅可能不利經濟成長、消費者和市場，幾乎無一例外。」

數國警告它們也在準備因應措施後，川普的關稅計畫加劇對全球貿易戰的擔憂。

考慮到這點，經濟學家提出示警，川普的關稅舉措可能衝擊經濟成長、再次引發通膨，並打擊對各國中央銀行會持續降息的盼望。

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