對等關稅衝擊越泰台商 安永：供應鏈重整爭稅率優惠

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（中央社記者劉千綾台北3日電）美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，且對台商布局設廠的越南和泰國等地加徵高額對等關稅。安永聯合會計師事務所今天表示，受高關稅影響，腳踏車等運動器材、機器及零件與附件、塑膠製品等出口成本將提高；台商可重整供應鏈布局，爭取更多關稅優惠。

川普今天宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免。安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君今天透過新聞稿表示，除了鋼鋁、汽車及其零組件、藥品和半導體等特定排除項目外，其餘台灣產製商品進口到美國時都將受影響，特別是台灣出口到美國以工業產品為大宗。

吳雅君指出，針對台灣出口到美國前幾大貨物，包含運動器材或設備（如腳踏車）、機器及零件與附件、塑膠製品等，加徵對等關稅導致進口至美國的成本大幅提高，業者應提前因應，以減少衝擊。

除了台灣，美國也針對中國、越南和泰國等台商常見布局設廠的國家加徵高額對等關稅，吳雅君認為，考量部分國家關稅稅率高於台灣，對台商的影響更為深遠。

目前雖然藥品和半導體等商品未在落入此對等關稅範圍，但是吳雅君提醒，先前川普已發布將以其他特定產業關稅的形式加徵關稅，建議此類產業的台商應保持注意並持續密切追蹤。

吳雅君建議，台商企業應進一步審視全球供應鏈布局，擬定相應策略因應。首先，檢視進口商品估價策略，可利用首次銷售原則，降低進口商品的課稅基礎，減少關稅成本。

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其次，進行原產地規劃，包含如取得原產地解釋令等支持產品身分，降低因產地課徵不同對等關稅稅率加徵的衝擊。

最後，則為重整供應鏈，吳雅君強調，業者可至美國外國貿易區（FTZ）設廠，或利用相關貿易協定，爭取更多關稅優惠。（編輯：張若瑤）1140403