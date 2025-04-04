美將徵台32%對等關稅 新北：協助廠商拓銷國際

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市政府今天表示，因應美國對台開徵32%對等關稅衝擊，經發局帶領企業前往德國參展，還將與企業前進荷蘭、波蘭及土耳其，協助廠商拓銷國際，布局全球網狀產業鏈。

新北市長侯友宜今天下午在臉書（Facebook）貼文指出，面對外在的國際情勢變化，台灣必須先直視內部的挑戰。

他表示，美國針對部分台灣出口產品課徵高額關稅，最高達32%。無論是預判過於樂觀，或準備不夠充足，已是無法改變的過去式，希望中央儘速啟動交涉、降低衝擊。

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侯友宜指出，新北市經濟發展局率領20家企業參加「德國漢諾威工業展HANNOVER MESSE 2025」，也將前進荷蘭、波蘭及土耳其，布局全球網狀產業鏈，提供參展補助並媒合國際商，創造實質訂單機會，協助廠商拓銷國際，加速產業轉型升級。

他表示，任何台灣人都瞭解，國家發展絕對優先於政黨利益。大罷免，絕非解決台灣困境的解藥；大罷免，只是執政黨利益的補藥。（編輯：戴光育）1140404