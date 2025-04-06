因應對等關稅衝擊 大同擬發動併購加速在美投資

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）面對美國對等關稅衝擊，大同今天宣布，已和KPMG（安侯建業聯合會計師事務所）完成簽約，將加速美國策略性投資計畫，擬發動併購或股權投資。

大同表示，希望透過KPMG跨國財務專業服務，協助公司在美國的電力事業布局遴選最佳合作夥伴，首選標的為同時具有變壓器與電線電纜生產能力的美國本土重電廠，將利用併購或股權投資方式快速進入，盡速完成戰略夥伴選定及完善相關投資法遵，積極爭取美國電力市場商機大餅。

大同引述美國能源部預測，2023至2028年，AI伺服器的電力需求將成長4至8倍。美國電網策略顧問公司也預估，未來5年美國的電力需求可能增加128GW，到2029年美國的整體電力需求將增加15.8%。由於對等關稅勢將使各國增加對美投資，在電網強韌及電力供需的剛性需求下，大同看好美國電力設備市場。

為因應川普關稅政策，大同去年便啟動策略布局，擬以併購或策略入股美國本土重電廠的方式，與合作夥伴共同搶食龐大電力商機，目前已完成組建美國重電業務團隊，爭取以西部及德州電網為中心的電力公司和企業的變壓器標案及訂單，今年第1季已成功獲得美國客戶訂單青睞。

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大同看好未來若美國本土策略夥伴加入，變壓器與電線電纜將可在美直接生產或組裝，靈活的應變策略將可創造不同於國內業者的差異化優勢。

其次，為執行地緣政治的風險分散策略，大同在日本，東南亞及中東皆有據點，避免業務過度集中，並與在地企業組成合作聯盟，爭取電力公司及民營企業訂單。（編輯：林淑媛）1140406