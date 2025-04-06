張善政致電竹竹苗首長 籲聯手因應對等關稅衝擊

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市政府今天表示，因應美國總統川普宣布對等關稅，桃園市長張善政分別致電竹竹苗3縣市首長，將聯手維護桃竹苗科技廊帶的發展，協同因應對等關稅衝擊。

桃園市政府晚間發布新聞稿，張善政指出，除了基北北桃平台已對接外，也分別聯繫竹竹苗3縣市首長，將聯手維護桃竹苗科技廊帶的發展，儘速與業者會商提出對策，包括訂單流失、銷售減少，甚至最嚴重將衍生無薪假、失業問題，桃竹竹苗各科技廠皆是牽一髮動全身，必須協同作戰。

張善政表示，桃竹竹苗地區的傳統產業也同樣重要，傳產在大國角力下最容易被犧牲，等不了「謀定而後動」，無論中央與地方都必須儘快協助業者因應變局。

他認為，國家整體戰略是一回事，各地區產業特性、需協助的產業可能會有很大不同。以桃園為例，身為全國製造業重鎮，受到影響產業包括電子、電腦產業及汽車零組件。

另外，桃園更是AI（人工智慧）產業鏈重鎮，包括PCB（印刷電路板）、伺服器、記憶體等項目，影響程度相當巨大。其他例如農產品、機械或金屬工業、化工業等，也都將在這波關稅挑戰中受害。

張善政指出，台灣正逢重大挑戰時刻，他將出席本週院會反映業者需求，也向政院進一步了解相關因應方案內容。

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桃園市政府經濟發展局表示，10日將召開企業座談，預計邀請重點產業的公協會或廠商代表參加，儘速彙整業界的意見與建議。

經發局指出，桃園市府已成立「關稅衝擊聯合因應小組」，明天起將走到第一線，直接分批分組與廠商互動，針對廠商最疑慮的部分儘可能協助，同時也從第一線收集回饋廠商需要中央與地方政府支持的項目及作為。（編輯：戴光育）1140406