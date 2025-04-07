國泰世華林啟超：市場憂第2顆核彈 股市持續恐慌性賣壓

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（中央社記者羅元駿台北7日電）美國總統川普宣布對等關稅引發全球股災，台股今天暴跌2065.87點，刷新史上最大跌點紀錄。國泰世華銀首席經濟學家林啟超今天指出，此次關稅政策有如「核彈級的震撼教育」，再加上半導體、藥品關稅政策尚未宣布，市場擔憂是否將出現第2顆核彈，為全球股市持續出現恐慌性賣壓的最根本原因。

美國總統川普在台灣時間2日宣布最新對等關稅政策，引爆全球市場恐慌情緒，美、歐、亞洲股市無一倖免，VIX恐慌指數更創下疫後新高。台股今天終場也下跌2065.87點，收在19232.35點，創史上最大收盤跌點紀錄。

國泰世華銀今天針對近期全球股災提出看法。林啟超指出，此次關稅政策有如「核彈級的震撼教育」，再加上半導體、藥品關稅政策尚未宣布，讓市場擔憂是否將出現第2顆核彈，為全球股市持續出現恐慌性賣壓的最根本原因。

林啟超分析，未來需觀察3大重點。第1，關稅政策施行越久將推升全球經濟硬著陸風險，美國和全球政府能否在近期內取得共識，進一步調整關稅稅率將是關鍵。

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第2是全球主要央行的貨幣政策也將出現變化，尤其美國聯準會（Fed）是否加大降息力道，將影響市場回穩步伐。最後若關稅政策導致股市重挫、物價短期內恐進一步急升，以及企業獲利削減或將導致裁員潮下，美國內部民意反撲力道，也有機會迫使政策力道轉趨溫和。

林啟超指出，未來1、2週的談判過程，稅和貨物等各種紛擾，將持續影響後續股市表現，但不宜過度看空。林啟超說，解鈴還須繫鈴人，川劇變臉戲碼可能隨時上演。一旦關稅政策出現轉圜契機，金融市場也有望立即做出反應。（編輯：潘羿菁）1140407