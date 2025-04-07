加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股崩跌2065點創多項紀錄 台積電16年首見跳空跌停
首頁 / 產經
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰18/300
首頁 / 產經

研調：電視面板4月持平 美對等關稅將逐步影響價格

2025/4/7 18:07（4/7 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
集邦科技表示，美國宣布對等關稅措施，對面板供應鏈造成極大衝擊，雖然短期間尚未對面板價格造成影響，但不排除在關稅政策沒有轉向之下，逐漸影響面板需求及後續價格走勢，但預期4月電視面板價格將全面持平。（中央社檔案照片）
集邦科技表示，美國宣布對等關稅措施，對面板供應鏈造成極大衝擊，雖然短期間尚未對面板價格造成影響，但不排除在關稅政策沒有轉向之下，逐漸影響面板需求及後續價格走勢，但預期4月電視面板價格將全面持平。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北7日電）集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，美國宣布對等關稅措施，對供應鏈造成極大衝擊；雖然短期間尚未對面板價格造成影響，但不排除在關稅政策沒有轉向下，逐漸影響面板需求及後續價格走勢，預期4月電視面板價格將持平。

范博毓指出，進入4月後，電視面板需求走弱的說法逐漸發酵，品牌商手中的庫存水位持續增加，面板廠也意識到需求開始鬆動，雖然有計劃再次以調節產能來穩定供需狀況，但至目前為止，產能稼動率仍暫時沒有看到明顯修正。

集邦調查，液晶顯示器（Monitor）面板在4月仍續漲，面板廠希望透過這一波的需求增強，持續改善虧損狀況。不過4月2日對等關稅措施宣布後，部分品牌客戶開始針對整機成品暫停拉貨，是否影響到面板需求與價格趨勢仍待觀察。

google news透過 Google News追蹤中央社

觀察4月液晶顯示器面板價格，集邦指出，不含背光模組面板上漲0.3美元；面板模組部分，21.5吋全高清面板預計上漲0.2美元，23.8吋上漲0.3美元，27吋上漲0.2美元。

另外，筆電面板在4月以後因為對等關稅措施實施，品牌客戶對後續展望不明，僅能在4月9日關稅生效前加強透過空運出貨；但4月9日後整體需求可能會出現下修風險，進而影響對面板需求。面板廠目前對面板價格的想法較偏觀望，後續走勢仍須看需求變化而定，4月的筆電面板價格可望全面持平。（編輯：張良知）1140407

#范博毓
#面板
#集邦
#集邦科技研究
#對等關稅
范博毓
集邦：3月下旬電視面板漲勢收斂 第2季不排除下滑集邦：美徵關稅備貨需求恐減 面板5月產能調控待觀察
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
黃國昌：卓榮泰願到立院報告 並提供衝擊影響評估
66
更多編輯台推薦新聞：