研調：電視面板4月持平 美對等關稅將逐步影響價格

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（中央社記者潘智義台北7日電）集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，美國宣布對等關稅措施，對供應鏈造成極大衝擊；雖然短期間尚未對面板價格造成影響，但不排除在關稅政策沒有轉向下，逐漸影響面板需求及後續價格走勢，預期4月電視面板價格將持平。

范博毓指出，進入4月後，電視面板需求走弱的說法逐漸發酵，品牌商手中的庫存水位持續增加，面板廠也意識到需求開始鬆動，雖然有計劃再次以調節產能來穩定供需狀況，但至目前為止，產能稼動率仍暫時沒有看到明顯修正。

集邦調查，液晶顯示器（Monitor）面板在4月仍續漲，面板廠希望透過這一波的需求增強，持續改善虧損狀況。不過4月2日對等關稅措施宣布後，部分品牌客戶開始針對整機成品暫停拉貨，是否影響到面板需求與價格趨勢仍待觀察。

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觀察4月液晶顯示器面板價格，集邦指出，不含背光模組面板上漲0.3美元；面板模組部分，21.5吋全高清面板預計上漲0.2美元，23.8吋上漲0.3美元，27吋上漲0.2美元。

另外，筆電面板在4月以後因為對等關稅措施實施，品牌客戶對後續展望不明，僅能在4月9日關稅生效前加強透過空運出貨；但4月9日後整體需求可能會出現下修風險，進而影響對面板需求。面板廠目前對面板價格的想法較偏觀望，後續走勢仍須看需求變化而定，4月的筆電面板價格可望全面持平。（編輯：張良知）1140407