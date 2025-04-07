對等關稅衝擊 高雄螺絲業：長遠之計盼政府協助轉型

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）美國總統川普宣布對台課32%對等關稅，高雄螺絲、螺帽等扣件業首當其衝，業者表示，許多美國客戶已緊急喊停出貨，面對長期關稅壓力與全球供應鏈重組，由政府協助產業轉型，才是長遠之計。

美國對等關稅風暴來襲，高雄未被列入豁免範圍的金屬加工製品產值約新台幣2330億元，對美出口約564億元，占整體產值的24%；其中又以螺絲、螺帽等扣件業首當其衝，對美出口金額高達523億元，占出口比重達92%。

民進黨高雄市立委邱議瑩今天邀集市府拜訪螺絲公會，傾聽業者需求、釐清產業所面對困境與衝擊。邱議瑩表示，這是一場關乎台灣製造業的關鍵戰役，要求中央與地方合作，啟動產業轉型因應小組，一起守住台灣製造根基。

許多業者在對談中指出，扣件產業本身利潤偏低，近期更因原物料成本暴漲，導致原有訂單停滯；如今關稅調整消息一出，許多美國客戶已緊急喊停出貨。

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有業者表示，政府提出的880億元補助雖可短期紓困，但面對長期關稅壓力與全球供應鏈重組，由政府協助產業轉型，才是長遠之計。

邱議瑩強調，將全力爭取中央880億元補助精準到位，優先協助受創最深的傳產與出口導向產業；為確保產業長遠發展，她也將要求啟動跨部會產業轉型因應小組，協助業者因應關稅變局，開拓多元市場、提升附加價值。（編輯：陳仁華）1140407