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桃竹竹苗首長10日會面 邀業者公協會共商關稅對策

2025/4/7 20:36
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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）因應美國關稅衝擊，桃園市政府預計10日舉辦研討會，由市長張善政主持，新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠及苗栗縣長鍾東錦都將出席，並邀相關業者與公協會代表交流。

桃園市政府經濟發展局晚間發布新聞稿表示，桃竹苗科技廊帶將因為高額關稅首當其衝，為了儘速彙整業界建議，10日將在桃園市辦理「關稅衝擊與桃竹苗供應鏈移轉」研討會，邀請對象包含桃園工業會、桃園中小企業協會、桃園汽車商業同業公會、電路板協會、電電公會、遠雄自貿港公司、進出口商業同業公會等單位。

經發局指出，研討會將由張善政親自主持，新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠與苗栗縣長鍾東錦都將出席。

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桃園市政府表示，無論是基北北桃或是桃竹竹苗平台，都可作為中央的後盾，地方多溝通，多交換意見，都是為了提供中央最即時全面訊息。桃園位於北台灣科技廊帶的中心，「我們越積極，越能協助中央面對難關」。

市府指出，關稅衝擊是現在進行式，桃竹竹苗政府相關單位都已動起來，希望與中央一同面對挑戰。（編輯：方沛清）1140407

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