對等關稅衝擊大 王惠美建議政院精準掌握訊息

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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）美國調漲關稅，對彰化產業影響大；彰化縣長王惠美指出，有業者提出可避開關稅的方法，不過她和立委向財政部、經濟部了解，卻獲不同說法，建議政院精準掌握訊息，提因應決策。

行政院昨邀立法院朝野黨團會商美國對等關稅衝擊。行政院長卓榮泰說，將以關稅與非關稅措施談判，最重要是希望降低關稅，形成台美新的合作關係；政府會在新台幣880億元協助方案內核實動支預算，若不足會再評估增加預算可能。

彰化縣的水五金、紡織等產業產品多數銷往美國，美國調漲關稅，水五金等業者受影響大，王惠美在臉書（FACEBOOK）發文指出，昨晚參加中台灣治理平台，中部縣市首長因應美國調漲關稅會議，討論如何因應美國加徵關稅一事。

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王惠美指出，她在會議中提及，有業者告訴她，代工生產或適用某一國際產品統一分類代碼的產品，似乎可以避開加徵關稅，於是她和立委分頭向財政部和經濟部了解，但是發現部會說法不一。

王惠美說，如果中央也搞不清楚加徵關稅細節，業者如何研擬對策？現在是台灣與各國競爭的關鍵時刻，用兵貴在神速，一刻都不能等，才是致勝之道，建議行政院應及早精準掌握相關訊息，提供有關單位和業者做最準確的因應決策。（編輯：吳素柔）1140408