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柯勝峯：美關稅對光陽影響有限 衝擊全球經濟消費

2025/4/9 12:57（4/9 13:06 更新）
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光陽董事長柯勝峯（左）9日攜手品牌代言人陳傑憲（右），在高雄總公司產線慶祝高階車款衝量。 中央社記者鍾榮峰攝 114年4月9日
光陽董事長柯勝峯（左）9日攜手品牌代言人陳傑憲（右），在高雄總公司產線慶祝高階車款衝量。 中央社記者鍾榮峰攝 114年4月9日
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（中央社記者鍾榮峰高雄9日電）美國總統川普對等關稅今天中午生效，美中關稅戰風暴延燒，光陽（KYMCO）集團董事長柯勝峯表示，關稅衝擊其他產業，光陽銷往美國產品以沙灘車和多功能車為主，業績比重很小，關稅對光陽影響有限，但仍會衝擊全球經濟景氣和消費力道。

美國對等關稅自4月5日凌晨零時1分（台灣時間5日中午12時1分）起實施「基準」10%關稅；對台灣、中國、日本和歐盟等貿易夥伴徵收的更高稅率將自4月9日凌晨零時1分（台灣時間9日中午12時1分）起生效。白宮更宣布對中國加徵關稅累計稅率將達104%，今天生效。

光陽今天上午在高雄總公司舉行公益活動並慶祝高階車款達標，柯勝峯與光陽品牌代言人、「台灣隊長」陳傑憲共同出席，會中柯勝峯接受媒體短暫採訪。

談到美國關稅影響，柯勝峯說明，光陽銷售到美國的車種以沙灘車和娛樂用功能車為主，業績占比相對小，川普關稅對光陽影響相對有限。

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不過柯勝峯不諱言指出，關稅變數造成全球整體經濟不確定性提高，可能影響全球經濟景氣和消費力道趨緩，「這方面影響可能較大」，包括中國和歐洲市場，都可能受到衝擊。

柯勝峯表示，光陽集團不依賴美國市場，關稅影響有限，不過對其他產業來說，衝擊程度可能較大，光陽集團仍持續觀察關稅政策進展與變化。（編輯：林家嫻）1140409

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