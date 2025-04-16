柯俊斌接任光陽董事長 引進專業經理人

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）光陽（KYMCO）今天上午在高雄舉行股東會，董事長柯勝峯宣布下任光陽集團董事長，將由現任執行長柯俊斌接任，原執行長職位遺缺不補，柯勝峯將以光陽集團執行董事身分，持續協助光陽集團規劃全球產品、發展集團策略、布局海外事業。

柯勝峯上午透過新聞稿指出，光陽集團在3大家族股東共同努力下，打破60年來股東治理慣例，現任執行長柯俊斌轉任董事長，將公司日常管理交給專業經理人，各家族成員在董事會機制下進行公司治理，讓光陽邁向以專業經理人為核心的新世代企業。

柯勝峯說，儘管推動過程驚濤駭浪，引發大眾高度關切，但他肯定最終結果，對新局發展也充滿期待。

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柯俊斌表示，很榮幸能在公司各大家族股東的一致支持下，接任光陽董事長，他期許帶領專業經理人團隊，未來生產優質產品滿足顧客、給員工良好工作環境、提供股東穩定投資報酬、與通路及配套廠夥伴共享經營成果。

光陽集團指出，今年股東會董監事改選受到各界高度矚目，集團維持長久以來以公司發展為重的傳統，順利完成從家族企業起家，轉型到專業經理人團隊、健全公司治理的重大挑戰。（編輯：林家嫻）1140416