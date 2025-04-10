柯勝峯：光陽經營權爭奪正上演 與柯俊斌理念不合

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）光陽（KYMCO）董事長柯勝峯今天下午震撼宣布不再續任董事長一職，坦言與執行長柯俊斌理念不同，且「經營權爭奪正在上演」、「逼我退出公司經營高層」，柯俊斌有意全面掌控光陽主導權。

柯勝峯在記者會現場宣布，為了打破光陽60年的家族共治、打造落實公司治理的專業經理人企業，他不再續任光陽董事長一職，希望自己代表的第1大股東家族、能與第3大股東家族達成共識。

光陽將於下週舉行股東會並改選董事，今天下午召開臨時記者會。柯勝峯一開始就語驚四座，他直言，集團3月發布聲明，「澄清高層並無不合，經營團隊運作正常，無經營權之爭問題，媒體報導內容不實」，這樣的說法並非事實，他先向外界道歉。

柯勝峯直言，光陽集團高層理念不同，團隊運作效能不彰，經營權爭奪正在上演，市場傳聞非空穴來風，光陽董事會聲明，並沒有說出真相。

柯勝峯說，自己是2014年6月開始擔任光陽董事長一職，迄今已滿10年，期間志在完成光陽轉型與升級，為企業永續經營和未來產業變化盡力，10年來公司獲利與股東報酬優於接班之前。

不過他也坦言，這10年來深刻感受到光陽從台灣南部傳統家族企業、經過幾代傳承與環境變遷，面臨最大困境。由於光陽是股東治理，公司走向受到位居高層要職的大股東成員個人能力與想法左右，無法按照市場需求和專業團隊建議推動公司發展，「更糟糕的是」，不同家族成員擁有不同價值觀和使命感，內部矛盾就此產生。

柯勝峯直言，光陽內部有兩個對光陽發展理念完全不同的最高領導者，其一是自己代表擁有超過3成股權的第1大家族，對光陽未來充滿信心；另一是持股比重不到2成的第2大家族代表、光陽執行長柯俊斌。

柯勝峯說，雙方理念南轅北轍、互相矛盾，自己積極參與光陽事務，柯俊斌是擁有光陽日常事務最高決策權。他不諱言，雙方常產生董事長積極推動銷量提升市占率、執行長要求機種漲價減少促銷等矛盾，多頭馬車內耗分裂，造成組織運作失衡，讓光陽輸掉台灣市場冠軍。

柯勝峯不諱言指出，柯俊斌聯合家族企業光洲建設董事長柯俊吉，私下運作要在下週16日股東會後改選董事，讓柯俊斌出任光陽董事長兼執行長，「逼我退出公司經營高層」，要全面掌控光陽主導權。

柯勝峯表示，當知道上述消息時，「我非常震驚」，「這是師出無名」。他說，這是不顧各家族60年來交情，沒有任何知會與協商，就想透過突襲，將光陽持股比重超過3成的最大股東及現任董事長，踢出決策過程，「非常不合常理」。他揣測，背後是否有不為人知的企圖，「打算一手遮天、私相授受」。

柯勝峯指出，光陽是名符其實的台灣之光，對各界負有重大社會責任，光陽未來牽涉到數以萬計的家庭生計，不應為特定人想法或利益，就任意處置。

他表示，目前正是光陽脫離60年來家族企業股東治理的困境，轉型到專業經理人公司治理的關鍵時刻；面對當今不確定性越來越高的外在環境，建立完善的公司治理制度，授權專業經理人，才是讓光陽再創下一個60年篇章的最佳選擇。

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談到與主要大股東溝通，柯勝峯透露，上週清明連假期間，他與光陽第3大股東家族代表，針對光陽治理矛盾與解決方案深度討論，一致認為只有讓光陽3大家族退出經營階層，「我不再擔任董事長、柯俊斌不再擔任執行長」，第3大家族代表也退出協理一職，全部改由專業經理人擔當，才能讓光陽擺脫經營高層的對立，還給現有優秀專業經理人團隊、一個不受干擾的揮灑空間。

不過他坦言，相關提案遭到柯俊斌的強烈反對，並給希望公司治理和諧的第3大股東家族很大壓力；但是從光陽股權結構來看，若第1大和第3大家族達成共識，未來在常務董事會或董事會，能掌握過半主導權，決定董事長、執行長、總經理等人選，第3大家族的態度是光陽能否成功轉型的關鍵。（編輯：張良知）1140410