對等關稅 廠商盼水電凍漲、低利貸款

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）因應美國對等關稅衝擊，南投縣政府今天與廠商座談，廠商希望政府水電凍漲，尤其電價若再上漲將增加營運負擔，另也希望提供低利紓困貸款、政府再與美國商談稅率。

南投縣政府今天召開座談會，中華民國工業區廠商聯合總會、南投縣商業會、南投縣工業會、南投縣中小企業協會、義成工廠股份有限公司、樹德企業股份有限公司、廣隆光電科技股份有限公司等約20家企業代表及協會出席，縣府整理廠商意見後，將向中央反映。

南投縣政府建設處統計，縣內工廠登記共1150家，初步調查受對等關稅影響約262家，以機械零件85家、塑膠製品81家較多。縣府表示，除成立專案輔導小組，也建請經濟部研議相關措施，包含針對工業區受影響企業減免管理費，及電費、營業稅等補貼方案。

工業區聯合總會副理事長董正宗說，希望縣府建議中央比照2008年美國次貸危機時，政府挺銀行、銀行挺企業、企業挺員工，讓向銀行借貸擴張的企業只先還利息，因為一旦訂單減少，絕對難以同時支付貸款本金及利息，公司若倒閉，員工也會受害失業。

南崗工業區廠商協進會理事長、晟茂精密密封元件股份有限公司董事長粘清泉表示，經聯繫20多家廠商，希望政府能水電凍漲、提供低利紓困貸款，目前廠商仍在觀望後續如何與美國市場談判；他的公司營業額多數在美國，面臨對等關稅非常辛苦，盼政府多支持廠商。

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粘清泉接受中央社記者訪問表示，公司精密製造及設計各式油封、油環，1年營業額近新台幣4億元，產品內銷約占13%，其餘87%外銷歐美等國，美國約占37.4%，美國市場占比很重，尚未與美國進口廠談到如何分攤增加的稅金，美國方面仍下訂單，但這兩天有減少，不過公司產品銷往多國，目前營運正常。

南投縣長許淑華表示，南投雖以觀光及農業為主，仍有傳統產業受影響，目前還無法估算受影響金額，縣府今天邀企業會商，聽取業者困境與建議，希望提供中央作為檢討與因應措施；另外，縣內幾個小型工業區屬縣府轄管，將提出相關紓困及減免協助。（編輯：吳素柔）1140409