對等關稅衝擊 新北企業盼深化全球布局增競爭力

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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北10日電）新北市政府今天與企業座談，深耕汽車售後市場的虎山實業股份有限公司董事長陳映志談及對等關稅衝擊時表示，希望政府協助深化全球布局，增加競爭力。

新北市府下午與瑞芳產業園區企業閉門座談，新北市長侯友宜會前接受媒體聯訪表示，新北2024年對美國出口總額約200億美元（約新台幣6560億元），受美國對等關稅衝擊很大。

根據新北市府經濟發展局會後發布新聞稿，新北市瑞芳區工商協進會理事長王炳欽說，唯有企業與政府齊心合作才能穩住產業基本盤、共渡難關。

虎山實業提供車門把手、車用鏡頭、倒車雷達、車窗升降器與車用緊固件等汽車零組件產品，根據新聞稿，陳映志說，關稅勢必導致汽車零組件價格上漲，影響消費者購車意願及延長換車年限頻率，但虎山生產超過2萬項產品，美國當地無替代供應商，仍具高度市場競爭優勢。

至於陳映志希望政府協助企業深化全球布局，增加國際競爭力，新北市府表示，密切關注情勢發展，協助業者因應挑戰。

此外，經發局官員告訴中央社記者，部分企業藉提前出貨或與當地經銷商協調出貨時間，減少關稅影響，也有業者反映被抽單，但由於90天緩衝期，現已協調出貨。

美國總統川普（Donald Trump）對多國祭出對等關稅，但他說，已有超過75國聯絡美國希望談判且未採取報復行動，他已授權這項施暫停實施90天，在此期間僅實施10%對等關稅，立即生效。

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新北市府農業局官員表示，新北外銷美國農產品數量較少，預期對等關稅政策對新北農產業衝擊有限。

新北市府漁業及漁港事業管理處說，經洽問新北5個區漁會後了解，新北漁獲以內銷市場為主，關稅調整對漁獲銷售無明顯影響。（編輯：戴光育）1140410