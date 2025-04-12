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財部指定長照產業地上權 擬釋北中南6宗土地招標

2025/4/12 12:58
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（中央社記者張璦台北12日電）財政部國產署推動指定長照產業地上權，近期擬推出6宗土地招標，位於新北市、雲林縣、高雄市、嘉義市、台中市，各宗標的皆鄰近醫院，且這次將放寬投標人資格，以促民間業者投入。

財政部國產署配合中央政府推動長期照顧服務政策，辦理指定長照產業招標設定地上權，並將於4月24日下午2時於國產署6樓會議室，舉辦「國有非公用土地招標設定地上權-指定產業（長期照顧服務）」招商說明會。

國產署官員表示，這次預計招標標的為新北市、雲林縣、高雄市、嘉義市各1宗，台中市2宗，合計6宗土地，土地使用分區為住宅區及鄉村區乙種建築用地，且考量長照機構基地區位需求，各宗標的皆鄰近醫院，區域設施資源豐富，生活機能成熟。

國產署官員指出，新北市林口區土地距林口長庚醫院約4公里；台中市清水區、梧棲區2宗土地分別臨近台61線、台灣大道，並鄰近童綜合醫院；雲林縣虎尾鎮土地距台大醫院雲林分院虎尾院區5公里；高雄市左營區土地鄰近高雄榮總醫院，交通便利公共設施完善；嘉義市土地距台中榮總嘉義分院1.3公里，區位條件優質。

國產署官員指出，先前指定長照產業招標設定地上權投標人資格，限長照機構財團法人及醫療財團法人等，這次修正放寬投標人資格，開放股份有限公司、財團法人、社團法人等，其團隊具有可經營長照機構資格法人者，均可投標，以擴大參與對象，且權利金底價以土地市價的2成至7成計算，鼓勵異業合作提高民間興辦意願。

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國產署官員表示，這次說明會將就指定長照產業招標設定地上權機制、招標條件、內容及招標標的予以說明，並廣蒐意見，以利後續公告招標。

此外，國產署官員指出，位於台北市信義區、鄰近台北101的陸軍保養廠C基地地上權大案，今年有望捲土重來，列標時程可能落在下半年，權利金底價仍待評估。（編輯：潘羿菁）1140412

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