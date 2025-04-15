台股漲344.58點
2025/4/15 13:51
（中央社台北15日電）台北股市今天開高走高，收盤漲344.58點，為19857.67點，漲幅1.77%，成交金額新台幣2959.36億元。
加權指數開盤為19609.9點，盤中最高19895.43點，最低19576.15點；不含金融股指數17157.54點，漲304.94點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.14%、食品股持平、塑化股漲2.7%、紡織股漲2.52%、機電股漲1.71%、造紙股漲1.92%、營建股漲2.65%、金融股漲1.43%。
委買張數1784萬2300張，委賣張數746萬9461張，成交張數519萬965張。
收盤時上漲1004家，下跌37家，持平22家。
成交量前5名個股為復華台灣科技優息、緯創、鴻海、陽明、萬海。
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漲幅前5名個股為有成精密、倉佑、台新藥、華凌、眾福科。
跌幅前5名個股為康控-KY、東訊、川飛、緯穎、矽力*-KY。1140415
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