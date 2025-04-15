加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

台股漲344.58點

2025/4/15 13:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）台北股市今天開高走高，收盤漲344.58點，為19857.67點，漲幅1.77%，成交金額新台幣2959.36億元。

加權指數開盤為19609.9點，盤中最高19895.43點，最低19576.15點；不含金融股指數17157.54點，漲304.94點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.14%、食品股持平、塑化股漲2.7%、紡織股漲2.52%、機電股漲1.71%、造紙股漲1.92%、營建股漲2.65%、金融股漲1.43%。

委買張數1784萬2300張，委賣張數746萬9461張，成交張數519萬965張。

收盤時上漲1004家，下跌37家，持平22家。

成交量前5名個股為復華台灣科技優息、緯創、鴻海、陽明、萬海。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

漲幅前5名個股為有成精密、倉佑、台新藥、華凌、眾福科。

跌幅前5名個股為康控-KY、東訊、川飛、緯穎、矽力*-KY。1140415

#鴻海
#台北股市
#台股
#復華台灣科技優息
#金融股
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美股上漲激勵 台股量縮終場勁揚344點
53
更多編輯台推薦新聞：