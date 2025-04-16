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對等關稅暫緩90天 面板廠：打亂季節性需求

2025/4/16 12:30（4/16 13:36 更新）
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Touch Taiwan智慧顯示展16日登場，友達董事長彭双浪（左）、總經理柯富仁（右）介紹智慧車艙。中央社記者潘智義攝 114年4月16日
Touch Taiwan智慧顯示展16日登場，友達董事長彭双浪（左）、總經理柯富仁（右）介紹智慧車艙。中央社記者潘智義攝 114年4月16日
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（中央社記者潘智義台北16日電）友達董事長彭双浪今天表示，美國關稅的不確定性，打亂季節性需求，盼關稅政策盡快定案；群創董事長洪進揚則說，目前搶在高額關稅時間前的急單，已經比照疫情期間做法，週週盤點零組件供應情況，整體政經情勢不確定，現階段只能亦步亦趨，配合客戶調整。

Touch Taiwan智慧顯示展今天登場，洪進揚指出，群創直接銷美產品約占營收8至10%、間接銷美占10至15%，將觀察關稅後續是否對美通膨產生影響，客戶對關稅的成本分擔情形，由於政經情勢的不確定，現階段只能亦步亦趨，配合客戶調整。

洪進揚表示，群創因應目前搶在高額關稅實施前的急單，已經比照疫情期間的做法，每週盤點各上游零組件供應現況。

他表示，群創提供的是零件、材料，已針對客戶對關稅影響做評估，雖然關稅暫緩90天有提前拉貨訂單，但也只是下半年需求前移。

彭双浪解釋，友達銷美直接影響金額每年約2億美元，從客戶產品回推，占營收約12%；其實台灣銷美的半導體、面板都屬零件，課稅的是成品，友達銷美產品約占營收12%。

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他強調，友達合併德國汽車零件大廠BHTC之後，在美洲、包括印度在內的亞洲、歐洲都有據點，可因應關稅適度調整；例如越南廠原本因課徵高稅率已暫緩出貨，但後來又豁免，便恢復出貨。

他說，去年第4季、今年第1季客戶即提前拉貨，關稅的不確定性打亂季節性需求，期盼關稅細目能盡快做出最終確定，畢竟企業經營需要確定的方向，有了關稅細目與實施時間，才能有效提出因應措施。（編輯：潘羿菁）1140416

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Touch Taiwan智慧顯示展16日登場，友達董事長彭双浪（左）、總經理柯富仁（右）在展區介紹產品。中央社記者潘智義攝 114年4月16日
Touch Taiwan智慧顯示展16日登場，友達董事長彭双浪（左）、總經理柯富仁（右）在展區介紹產品。中央社記者潘智義攝 114年4月16日
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