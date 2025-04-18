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台積電ADR小漲 法人：台股可能持續震盪整理

2025/4/18 08:15
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（中央社記者張建中台北18日電）美股主要指數17日多數收跌，道瓊工業指數下跌527.16點，那斯達克指數下跌20.71點，台積電美國存託憑證（ADR）收小漲0.05%。法人表示，台指期夜盤小跌2點，台股可能維持震盪走勢。

美國總統川普釋出更多有關貿易的樂觀評論，並嚴厲批評聯邦準備理事會主席鮑爾，美股17日多數收跌。道瓊工業指數下挫527.16點，跌幅1.33%，標準普爾500指數上漲7點，漲幅0.13%，那斯達克指數下跌20.71點，跌幅0.13%，費城半導體指數下跌24.7點，跌幅0.64%。

國內外產業訊息方面，台積電表示，目前客戶行為並未因關稅政策有任何轉變，2025年營運展望不變，美元營收將成長24%至26%，人工智慧（AI）加速器貢獻營收將增加1倍，資本支出也維持不變，380億至420億美元。

鴻海董事長劉揚偉表示，美國關稅政策一定會影響鴻海集團布局，不過集團因應布局時程早，影響程度較輕。

統包工程商中鼎指出，重要子公司中鼎美國公司CTCI Americas,Inc.（CTCIA）承攬BKRF工程，由於BKRF母公司GCEH依美國相關規定聲請重整，而CTCIA對BKRF應收帳款金額約新台幣196.04億元，將可逐年分批收回。

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被動元件廠國巨預估，第2季營收將季增個位數百分比，毛利率和營業利益率略增，關稅影響可控，訂單未受影響，預計第3季完成對日本芝浦電子的公開收購。董事會通過公司章程修改每股面額，將原先每股面額新台幣10元、變更後每股面額新台幣2.5元。

法人表示，台積電ADR震盪收小漲0.05%，台指期夜盤小跌2點，台股可能持續震盪整理，美國關稅政策發展仍是市場關注焦點。（編輯：張均懋）1140418

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