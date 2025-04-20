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鴻海和泰車台達電齊聚車用三展 聚焦美關稅議題

2025/4/20 11:19
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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）、台北國際車用電子展以及台灣國際智慧移動展將於23日起登場，包括鴻海、台達電、微星、和泰車、德州儀器、博世等大廠參展。除展示新技術外，美國關稅政策預料也將成為業界關注焦點。

汽機車零配件、國際車用電子以及國際智慧移動等聯合三展，將於23日起至26日於台北南港展覽館登場，今年以Drive Smart Drive the Future為展覽主題，聚焦多元創新、永續未來、及移動生態系等三大核心技術應用，規劃13個展區，包括車輛零件、改裝配件、車輛照明、移動科技、自駕和電動載具、二輪零配件等。

參展的整車商包括和泰車、成運汽車等；車用零配件、多媒體系統和充電綠能供應商包括為升、胡連、怡利電子、富田電機、耿鼎、龍鋒、奇美車電、華城電能、起而行綠能、泓德能源等，今年擴大展出。

此外，電子代工服務大廠鴻海、電子和資通訊業者包括台達電、微星、神達、致茂、車用二極體大廠朋程等，外商包括德州儀器（TI）、菲尼克斯電氣（PHOENIX CONTACT）、德國萊茵、博世（Bosch）等也參展。

4月24日展會期間，車輛移動論壇（2025 360° MOBILITY FORUM）將登場，包括高通（Qualcomm）、和碩、台灣賓士、DENSO、德州儀器（TI）、鴻海研究院人工智慧研究所等高階主管，將分享AI創新、能源革新、邊緣AI、智慧移動、電動車與自駕車、車用半導體等技術應用進展。

美國對汽車和零配件關稅政策混沌未明，外界也關注台灣是否調降汽車關稅與貨物稅稅率因應，參展廠商相關看法，將成為焦點。

美國總統川普宣布對進口整車課徵25%關稅，並計劃最晚在5月3日對汽車零組件實施關稅。不過川普在4月14日表示，考慮對進口汽車與零組件關稅實施臨時豁免，讓車商有更多時間在美國建立生產設施。美媒分析，川普態度可能讓關稅刀下的車廠鬆一口氣，但也為關稅政策蒙上更多不確定性。

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鴻海董事長劉揚偉日前指出，集團全球布局已提前在4年、5年前啟動，因應未來產業區域化製造的趨勢，因應布局時程早，儘管現在有關稅影響，但程度較輕。

整體觀察，今年車用電子零配件及智慧移動三展，涵蓋汽車售後服務零件（AM）、車燈及車用照明、車用電子產品等；跨產業整合半導體、面板、資通訊、車用電子與新能源等領域，展出未來移動產業的前瞻趨勢及技術產品。（編輯：黃瑞弘）1140420

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