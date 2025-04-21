集盛董事長葉守焞辭世 將召開臨時董事會推繼任人選

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（中央社記者曾仁凱台北21日電）台灣尼龍大廠集盛今天公告，董事長葉守焞逝世，享壽85歲。公司將召開臨時董事會推選新任董事長，時間未定。另外集盛強調，公司各項業務均由專業經理人分層負責，董事長辭世對公司營運無影響。

集盛為台灣尼龍大廠，產品包括尼龍粒、尼龍絲、加工絲等，大客戶包括台灣紡織股王儒鴻等。公司成立於1969年，由蘇信、蘇阿琳、葉守焞等3人合資創立，在台灣紡織業大舉西進的90年代，集盛是極少數選擇根留台灣的紡織廠。

集盛堅持留在台灣，朝向差異化發展，例如這2年，為了跳脫中國大陸同業的紅海競爭，集盛將原本大園廠的PA6尼龍粒生產線進行改造升級，投入更高端的PA66市場。

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集盛總經理蘇百煌日前表示，比起PA6，PA66的耐候性、舒適度和膨鬆性更佳，尤其是紡絲級PA66，過去多數仰賴進口，集盛決定投入，希望爭取進口替代。

不過面對台灣紡織產業外移，以及電價、運價等成本上漲，集盛最近5年，就有3年呈現虧損，2024年營運勉強翻正，小賺新台幣525萬元，每股純益0.01元。（編輯：楊蘭軒）1140421