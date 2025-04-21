國發會打造地方創生4廊帶 花東台南屏東翻轉新風貌

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）國發會宣布打造地方創生4大廊帶，114年度以台南市新化區、屏東縣恆春鎮、花蓮縣新城鄉及台東縣長濱鄉，列為地方創生廊帶試點區域，啟動「獎勵投入地方創生廊帶店家計畫」，今天公布26組獲選店家，每案提供最高新台幣50萬元，為地方創生注入新動能。

國發會表示，這次試辦開店獎勵機制，希望發揮政府資源引導效益，協助團隊深耕地方，開創兼具生活、旅遊及消費吸引力的創生場域。26組獲選店家預計於114年7月15日前，完成空間升級或對外營運，涵蓋在地風味餐飲、文化體驗、地方選物及工藝設計等創新型態，藉由凝聚在地團隊、引領話題，創造具辨識度的地方經濟。

以花蓮新城為例，把老字號玩出新創意，國發會指出，在地名店佳興檸檬汁與曾師傅麻糬，二代接班團隊分別以創新展店計畫獲選。曾師傅麻糬將於新城老街開設主打「御竹糕」（竹筒麻糬）的體驗門市，運用芋心番薯、紅藜等在地食材開發限定口味，更融合傳統技藝與現代美學，呈現麻糬製作流程與竹器工藝之美，提升產品文化價值。

屏東恆春「星空餐桌企業社」由來自香港的新住民創立，進駐翻修百年歷史建築「恆春郡役所官舍」，打造融合港味與在地風格的「蒔嶼咖啡」。店內主打豆花搭配港式桂花凍與在地港口茶、芒果等食材的創意甜品，營造慢活氛圍，計畫將推出骨傳導技術的音樂湯匙，創造吃冰品聽民謠的趣味體驗。

台東長濱的知名獨立書店「書粥」主理人高耀威攜手「長濱船團」，以南島帆船文化為核心開設「瑪卡妮食堂」，提供以海洋文化為靈感的風味套餐、帆船導覽與出海體驗。

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台南方面，「世代街區股份有限公司」選址於新化歷史建築「長泰西藥房」，開設融合文化選品、在地物產與體驗活動的選物空間，販售新化特色農產、工藝品與設計選物，並提供文化導覽、職人手作課程，串聯武德殿、果菜市場與楊逵文學館等景點，打造文化觀光動線。另外，也導入在地人才培育與品牌孵化機制，建立老街活化典範。

國發會表示，政府提供實質資金支持，透過廊帶試點計畫與開店獎勵機制，串聯民間創意與政府資源，讓地方創生行動發揮更大的影響力。26組獲選團隊將於7月15日前完成開店或整修作業，未來也將參與國發會地方創生廊帶的系列推廣活動，將地方特色轉化為驅動地方經濟、支持在地生活的有效行動。（編輯：林淑媛）1140421