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賴總統：提高對美採購天然氣石油 既是關稅談判重點也能強化台灣能源韌性
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美擬對東南亞太陽能板課新關稅 台廠：減美市場競爭

2025/4/22 14:46
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（中央社記者張建中新竹22日電）美國今天宣布有意對東南亞太陽能板課徵最高達3521%的關稅，以反制中國在該產業所謂的補貼和傾銷行為。台灣太陽能業者表示，將有助於減緩未來在美國市場的競爭，不過，政府應提防東南亞太陽能板轉向來台傾銷。

太陽能廠元晶指出，美國對於泰國、越南、柬埔寨和馬來西亞等東南亞4國太陽能板反傾銷及反補貼調查終判結果出爐，結果對於台灣廠商有利，也有要提防的地方。

元晶表示，美國過去太陽能板主要自泰國等東南亞4國進口，隨著美國對於東南亞4國祭出高稅率，將有助於台灣廠商減緩未來在美國市場的競爭壓力。

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在市場資金積極湧入下，太陽能族群今天股價紛紛急拉走高，包括元晶、國碩、碩禾、聯合再生、安集、茂迪及太極等皆強攻漲停。

元晶指出，東南亞4國在終判結果出爐前，已大舉將產品銷往美國，庫存可能需要時間去化。此外，東南亞4國為消化大規模產能，來台傾銷情況是否加劇，值得留意。（編輯：翟思嘉）1140422

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