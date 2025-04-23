胡連翻新品牌形象拚國際盃 打進法拉利供應鏈

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（中央社記者曾仁凱台北23日電）汽車連接器大廠胡連今天發表全新企業識別系統（CIS），胡連董事長張子雄表示，希望藉此翻新品牌形象、打國際盃。胡連透露，經過2年努力，旗下模組連接器首度打進義大利經典跑車品牌法拉利的供應鏈。

胡連今天參加台北汽機車零配件展，發表全新企業識別系統。張子雄表示，胡連是做零組件，主要產品包括汽車端子、塑膠盒、保險絲盒、高頻高速線束和高壓連接器等；過去品牌形象比較低調，未來希望能逐漸從隱形冠軍發展成為顯性品牌，能夠與一流國際車廠對接，接下來會將新Logo印在許多產品上。

此外，胡連主攻中國汽車市場，目前有超過7成營收來自中國，主要客戶包括比亞迪、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等車廠；胡連下一步準備開始打國際盃，希望逐漸擴大胡連在國際市場的影響力。

張子雄表示，汽車行業正處於前所未有的變革，包括新能源車、自動駕駛等，都需要用到更多連接器。胡連從中國市場出發，站穩腳步後，要開始前進國際市場，一開始先鎖定歐洲，前幾年已經在義大利設立歐洲子公司。

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張子雄說，隨著中國汽車產業崛起，歐洲車廠面臨非常大的挑戰，正在重塑供應鏈，對於胡連而言，是非常好的機會。

他透露，胡連旗下的模組連接器，已打進法拉利供應鏈，此產品由胡連與法拉利共同合作設計開發，花了2年時間，目前正在最後驗證中，預計今年內就會開始出貨。（編輯：張良知）1140423