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LINE Bank二度增資 50億由股東全額認購

2025/4/23 20:58（4/23 21:08 更新）
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純網銀LINE Bank今天表示，為充實營運資金，預定增資新台幣50億元，已確定由現有股東全額認購。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北23日電）純網銀LINE Bank今天表示，為了充實營運資金，預定增資新台幣50億元，已確定由現有股東全額認購，增資案後續將呈報金管會完成必要程序，這也是LINE Bank自2021年4月開業以來第2次增資。

台灣3家純網銀樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）與將來銀行積極開拓產品線。根據金管會統計，截至2024年底，LINE Bank數位存款戶數為201.3萬戶，將來銀行39.7萬戶，樂天銀行27.3萬戶。LINE Bank自2021年4月開業，戶數成長快速，但也較2家純網銀同業燒錢。

LINE Bank在2022年5月首次宣布增資，當時採取先減資25億元、再增資75億元作法。時隔近3年，LINE Bank今天指出，為了充實營運資金，並配合長期業務發展，提升競爭力，規劃進行增資。今年洽詢現有股東對於參與增資的意願，得到相當正面的回應，預定增資50億元確定由現有股東全額認購。

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LINE Bank提供包括存款、放款、信貸、聯名卡與美元存匯等服務，股東包含LINE、北富銀、渣打銀行、台灣大哥大、聯邦商業銀行、中信銀、富邦媒體科技與遠傳電信。

富邦金今天晚間召開重大訊息記者會表示，子公司台北富邦銀行董事會決議通過，將參與連線商業銀行現金增資案，認購金額不超過17.55億元，待送主管機關審核通過後，估持股比率將從27.18%提升至29.16%。（編輯：楊蘭軒）1140423

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