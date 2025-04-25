因應美國關稅衝擊 交通部規劃提供運輸獎勵

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（中央社記者余曉涵台北25日電）因應美國關稅政策，海空運業界提出希望提供獎勵措施爭取貨源來台轉運等5大類別。交通部長陳世凱指示，因應潛在運輸需求，提供獎勵誘因，爭取商機。

美國總統川普9日宣布高額關稅措施暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅。為了因應未來關稅可能帶來的衝擊，交通部航港局及民航局已經召開國際海運疏運平穩工作小組會議、美國實施對等關稅對空運影響及相關因應會議。

陳世凱日前邀集海空運相關公協會及海空運承攬業者與經濟部、財政部等部會交流。

交通部航政司副司長盧清泉今天在例行記者會中表示，業者提出5大可能受到關稅影響的類別，希望交通部給予協助，包含協助航空公司機動調整貨運航線、提供獎勵措施爭取貨運來台轉運、提供貨櫃儲放空間促成台灣成為空櫃發櫃中心、加強原產地認定的宣導說明以及查核應兼顧通關效率等。

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盧清泉說，陳世凱在會中指示民航局、航港局、機場公司及港務公司等要掌握市場變化，也要協助業者增加營運彈性、因應潛在運輸需求，提供獎勵誘因，爭取商機；掌握供應鏈重組契機，備妥場域空間，促使台灣成為全球供應鏈關鍵角色；加強人員訓練及查核，共同防範洗產地及違規轉運行為；密切關注美方及各國關稅變化，即時啟動跨部會應變機制等。

盧清泉指出，會中根據業者反映，目前營運狀況雖然有小幅波動，但仍屬穩定，船班訂位率也還有9成，預估6月中或6月底可能出現的急單，業者若有需求，交通部都會給予協助。（編輯：管中維）1140425