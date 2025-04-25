證交所公告 邁萪、達明機器人等6家公司申請上市

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（中央社記者曾仁凱台北25日電）證交所今天公告6家公司送件申請上市，其中包括邁萪、達明機器人、世紀離岸風電及凌航科技等4家送件申請股票一般上市，以及嘉雨思、聯友金屬科技等2家申請股票創新板上市。

根據證交所提供的資料，邁萪科技公司負責人趙元山，實收資本額6億元，主要產品為散熱模組，2024年稅前淨利新台幣1.41億元，每股稅後盈餘1.8元。

達明機器人為廣達集團旗下的機器人公司，負責人何世池，實收資本額9億元，主要產品為工業用協作機器人，2024年稅前淨利1.06億元，每股稅後盈餘1.04元。

世紀離岸風電設備公司負責人賴文祥，實收資本額17億元，主要產品為離岸風電水下基礎製造、供應及專案管理，2024年稅前淨利18.64億元，每股稅後盈餘10.62元。

凌航科技公司負責人曾珍，實收資本額6.83億元，主要產品為DRAM記憶體商品及快閃記憶體商品開發及買賣業務，2024年稅前淨利1.75億元，每股稅後盈餘2.37元。

另外今天還有2家公司送件申請創新板上市，包括連接器股王嘉澤旗下的嘉雨思，以及從事金屬循環技術的聯友金屬科技。

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根據證交所資料，嘉雨思公司負責人為朱德祥，他同時也是嘉澤董事長。嘉雨思實收資本額3億元，主要產品包括高速訊號傳輸介面數位類比晶片設計、開發、生產、製造及銷售。2024年度稅前純益2285.8萬元，每股稅後盈餘0.76元。

聯友金屬科技公司負責人顏文良，實收資本額3.46億元，主要產品包括鎢酸鈉、硫酸鈷、碳酸鈷等。2024年稅前純益6592.3萬元，每股稅後盈餘1.71元。（編輯：楊凱翔）1140425