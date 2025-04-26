多軌道衛星關鍵問答 中華電群星戰略強化台灣韌性

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（中央社記者江明晏台北26日電）低軌衛星進入發射高峰期，與中軌、高軌衛星交織出一張無形堅實的通信之網，中華電信近年加快與國際衛星業者合作腳步，串起台灣唯一「高、中、低」多軌道群星網，為台灣網路韌性發揮關鍵角色，也加速衛星通訊走入生活場景。

根據衛星產業協會（SIA）2024年的報告，全球衛星產業產值已達到2850億美元，其中地面設備占了52.8%，衛星服務則占了38.7%，兩者合計成為衛星市場的主要收入來源。集邦科技預估，到2025年全球衛星市場的產值，將可望提升至3570億美元。

為什麼衛星通訊近年蓬勃發展？

衛星產業近年來蓬勃發展，背後有兩個關鍵因素。第一，衛星發射成本大幅降低，SpaceX透過增加單支火箭能搭載的衛星數量，與回收重複使用助推器，讓單次發射成本大幅下降；衛星通訊價格降低，用戶終端也走向親民，以前只能用衛星打緊急電話，現在可以用衛星看YouTube。

第二，國際間多起重大事件，例如俄烏戰爭、南太平洋島國東加海底火山噴發，以及伊朗女權運動，都凸顯了數位韌性的必要性，而低軌衛星在這些情境中發揮了關鍵作用；台灣也因為馬祖海纜雙斷事件，讓打造數位韌性成為國內迫切的需求。

什麼是多軌道衛星？高軌、中軌、低軌差在哪？

多軌道衛星指的是高軌道（同步）（GEO）、中軌道（MEO）與低軌道（LEO）衛星，各自擁有不同的特性。

高軌衛星位於地球上空約3萬6000公里，延遲性大約是540毫秒，全球覆蓋只需要大約3顆衛星，使用壽命可以達到12至15年，最大的優勢是信號穩定且壽命長，適合用於高穩定性的服務。

中軌衛星的高度在5000公里到2萬公里之間，延遲性則在125到540毫秒之間，全球需要大約20至30顆衛星才能覆蓋，使用年限約為7到12年，適合提供高速率且穩定性高的服務。

至於低軌衛星高度僅有500到2000公里，延遲性小於50毫秒，全球要部署數百至數千顆才能完整覆蓋，但它具有高速率、低延遲與強大韌性，使用年限則是3到5年，主要應用於強化網路韌性。

今年MWC衛星業者大展身手 業界掀整併潮

今年的全球行動通訊大會（MWC）上，國際衛星業者擴大參展版圖，電信業者則積極布局非地面網路（NTN）市場，與衛星公司密切合作，多元衛星的布局成為未來發展主流；日本電信業者KDDI代理Starlink的服務，Docomo不但代理Starlink，也與亞馬遜旗下的Kuiper洽談合作計畫，展現出衛星通信正在全球快速滲透的趨勢。

由於高、中、低軌衛星各有不同的應用領域，近年來衛星業界掀起了一波整併潮。像是Eutelsat原為全球第3大通訊衛星營運商，合併全球低軌衛星二哥OneWeb；美國衛星寬頻服務供應商Viasat也併購英國衛星通訊業者Inmarsat；而盧森堡中軌道衛星營運商SES，也和地球同步軌道衛星營運商Intelsat宣布合併。

這些整併背後的盤算不僅是要擴大星系服務範圍，也是為了橫向整合服務內容，並且縱向串聯地面設備的策略聯盟，以便提供更完整的一站式衛星解決方案，大者恆大趨勢儼然成立。

多軌道衛星通訊走入哪些生活場景？

事實上，衛星通訊早已滲透到許多日常與產業應用中，包括智慧船舶通訊、飛機上的WiFi上網服務、衛星行動電話、電視即時轉播，甚至是災害時部署的緊急救援基地台。

以中華電信的實際案例來說，原本利用高軌衛星在海上傳輸資料時，下載速率僅有1.95Mbps，上傳速率則難以偵測；但導入低軌衛星後，原本需要花費20分鐘以上才能完成的檔案傳輸，如今縮短約5分鐘內就能完成，同時也能提供船舶GPS定位、即時船況監控、船員生理數據驗證、人流影像辨識及能源管理等多元應用。

而在2025年4月3日發生的花蓮強震中，中華電信運用OneWeb的低軌衛星，首次於災區提供救災通訊支援，當時透過空運，迅速將低軌衛星設備送抵受災嚴重的天祥地區，成為震後通訊恢復的重要後盾。

中華電如何布局，為台灣撐起韌性網路？

中華電信自1969年開始投入衛星服務領域，進行威廉波特少棒賽的實況轉播；1998年，中華電信發射了台灣第一顆自有同步軌道衛星ST-1，之後在2011年又發射第2顆ST-2。

在2013年與2016年，中華電分別代理了Thuraya及Inmarsat的衛星服務；2022年則代理了Garmin inReach的衛星通訊裝置，盼守護登山族，扮演對外求援時的救命稻草。

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近年來，為了強化數位韌性，中華電信加快布局腳步。2023年與OneWeb簽署獨家代理協議，2024年則與盧森堡SES公司簽訂中軌衛星服務的台灣獨家合約。到了2025年，中華電與美國Astranis達成策略合作，引進第3代MicroGEO衛星，預計今年底發射，最快明年便能專屬提供台灣完整頻寬資源。

此外，亞馬遜旗下的Kuiper網路衛星系統也預計在明年6月上線並覆蓋台灣。目前中華電信正洽談代理獨家合作，同時也規劃在台灣設置地面站，進一步提升衛星通訊韌性。（編輯：張良知）1140426