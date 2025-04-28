立委考察 工研院展示生醫等產業跨域整合應用成果

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（中央社記者張建中新竹28日電）立法院經濟委員會今天在經濟部技術司長郭肇中陪同下，赴工研院光復院區考察，瞭解工研院在生醫、化工和半導體量測領域技術。

立法院經濟委員會今天到工研院光復院區考察，國民黨籍立委謝衣鳳和鄭正鈐等人出席。工研院簡介光復院區4大場域，包括生醫產業跨域整合實驗場域、銀髮聚寶盆智慧照護驗證試驗場域、水處理技術展示室和半導體先進封裝量測實驗室。

立法委員對於高齡照護、手術機器人、遠距診斷、水資源及半導體先進封裝量測技術感到興趣，並對工研院科技提升民眾健康福祉，帶動產業發展印象深刻。

工研院2020年在經濟部支持下，成立生醫產業跨域整合實驗場域，希望整合科技與醫療來縮短醫療產品上市時間。吸引國際大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）進駐成立「未來醫療實驗室」，首波以「健康肺」為主題，打造全病程解決方案。

工研院2024年進一步推動「未來醫療實驗室2.0」，結合法人產業化成果，與台灣阿斯特捷利康、台灣腎臟醫學會共同推動慢性腎臟病的患者旅程，進行衛教及高危險群篩檢，助病患延後或免除洗腎，減少醫療浪費，並整合產研醫17家打造慢性病照護生態系。

此外，工研院2020年8月成立銀髮聚寶盆智慧照護驗證試驗場域，整合AI、半導體晶片與通訊技術、資安技術等領域，打造長照驗證體系的服務新模式，讓全台照護技術及產品可在銀髮聚寶盆驗證、測試及整合，提供總體服務解決方案。

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在水處理領域方面，工研院團隊已深耕超過25年，水處理技術展示室匯集逾十項水處理核心技術，涵蓋水處理、水回收、水再生與水質智能化管理，在電子、面板、石化、食品、紡織、鋼鐵等多元產業中的經驗與技術落地成果。

工研院半導體先進封裝量測實驗室有兩大核心技術，包括光譜干涉和AI微結構多參數量測，及複合式2D和3D關鍵尺寸量測。工研院力求對先進封裝製程提供即時、可靠的量測方案，協助半導體產業朝向更高密度、更高效能邁進。（編輯：張良知）1140428