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應對地緣政治風險 宏碁：縮短供應鏈更接近市場

2025/4/29 09:18（4/29 10:04 更新）
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電腦品牌廠宏碁股東會營業報告書指出，全球供應鏈持續受到地緣政治等議題挑戰，宏碁將保持警惕、彈性應對潛在風險。圖為宏碁泛歐營運總部。（中央社檔案照片）
電腦品牌廠宏碁股東會營業報告書指出，全球供應鏈持續受到地緣政治等議題挑戰，宏碁將保持警惕、彈性應對潛在風險。圖為宏碁泛歐營運總部。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北29日電）電腦品牌廠宏碁公布股東會營業報告書，董事長陳俊聖指出，全球供應鏈持續受到地緣政治等議題挑戰，宏碁將保持警惕、彈性應對潛在風險，包含外匯管理、縮短供應鏈以便更接近市場，最大程度降低風險並優化庫存管理。

陳俊聖說，宏碁過去連續6季營收皆呈現年增率正成長，旗下多元事業引擎的策略也持續發力，截至2024年底已有13間公開發行子公司，未來也將會推行更多子公司的公開發行計畫。

陳俊聖表示，全球供應鏈持續受到地緣政治、貿易壁壘、通貨膨脹及貨幣波動等全球性議題的挑戰，宏碁將隨時保持警覺，彈性調整業務和營運策略，包含外匯管理、縮短供應鏈以便更接近市場，最大程度降低風險並優化庫存管理。

他說，宏碁隨時關注國際間人工智慧（AI）相關法案的發展趨勢，以因應未來產業發展可能的變化。為進一步強化公司風險管理、實現永續發展目標及提升公司治理，宏碁將原有的「風險管理委員會」改組為「風險管理與永續發展委員會」，並將責任範圍擴大至網路安全及企業永續發展。

陳俊聖進一步表示，宏碁樂觀看待人工智慧發展帶來的變革，致力於運用科技發揮人類的潛能，而非以科技取代人類，充分展現「人本智慧（Human Intelligence）」的理念。宏碁將拓展以人工智慧為核心的產品組合，以滿足市場上多元需求，包含運算及應用兩大領域。

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在運算領域，宏碁將人工智慧融入個人電腦、伺服器和工作站之中，並提供學習或分析等工具；另外強化人工智慧應用層面，涵蓋從業務優化到智慧城市及醫療解決方案等多項領域。

陳俊聖說，隨著科技的成熟，預期至2025年人工智慧個人電腦（AI PC）將占宏碁整體個人電腦出貨量的40%。（編輯：張均懋）1140429

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陳俊聖
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