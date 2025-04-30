看好療癒商機 新光三越引進任天堂旗艦店開幕

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（中央社記者曾智怡台北30日電）新光三越看好IP商機，繼2023年寶可夢中心進駐台北信義新天地A11，全台最大任天堂授權商品旗艦中心也在今天開幕。業者表示，疫後民眾追求精神療癒，IP玩偶、盲盒等成為夯品，看好任天堂旗艦店帶動暑假人潮雙位數成長。

任天堂台灣代理商傑仕登首間「任天堂授權商品旗艦中心」進駐台北信義新天地A11，今天正式開幕，全店坪數廣達66坪，是目前全台最大任天堂授權商品店，品項多達700項，一早7時未開門就有鐵粉排隊，期待搶購ALARMO鬧鐘等限量商品。

疫後民眾追求「精神療癒」，IP已成零售業加分關鍵，新光三越近年持續耕耘IP商機，從泡泡瑪特、寶可夢、柯南、灌籃高手等，成功吸引年輕客群，2023年開幕的台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」表現更超出日方期待，去年任天堂快閃店3天業績便突破1400萬元，比其他IP店單月業績還高。

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任天堂授權商品旗艦中心位在A11館3樓，與寶可夢中心為鄰，新光三越指出，寶可夢是一個IP，任天堂旗下則有不同IP，受眾更廣，且任天堂仍是主要販售遊戲主機、再搭配周邊商品，寶可夢則本身即是以玩偶、生活雜貨周邊為主，所以並不會發生消費排擠現象，估2家店可滿足不同客群喜好。

業者估計，任天堂授權商品旗艦中心開幕後，可帶動5、6月人潮增加1成，暑假成長幅度預計達雙位數。（編輯：潘羿菁）1140430