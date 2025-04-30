台電大甲溪電廠打造生態廊道 保育成果達國際指標

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（中央社記者曾智怡台北30日電）台電2025環境月今天開跑，繼台西風場蝙蝠棲地移居、興達電廠永安溼地飛鳥棲地營造後，台電成功打造大甲溪電廠水系生態廊道，且生態保育成果已獲第3方公正機構查核符合國際標準。

台電今天舉辦2025環境月發表會，今年以「自然共生．台電同行」為主題，邀請曾任聯合國生物多樣性政策專家，同時也是日本OECM制度建立與審查委員的學者、東京大學教授八木信行，見證台電大甲溪電廠生態保育達到國際水準。

OECM（Other Effective Area-based Conservation Measures，其他有效保護區）指在法定保護區之外的特定地理空間範圍內，透過不同治理及管理措施，對當地生物多樣性與生態系功能達到正向保育功效。

回顧台電2024年環保成績單，台電指出，相對於2016基準年，台電火力機組空污排放強度（指每發1度電產生的粒狀物（PM）、硫氧化物（SOx）及氮氧化物（NOx）等空污排放量總和）大減近7成，碳排放強度（指每度電溫室氣體排放）也減少11%。

在生態保育方面，台電表示，水力電廠與周遭自然環境、人文資源關係密切，大甲溪流域不僅蘊含鉛色水鶇、山羌與臺灣葉鼻蝠等豐富物種，水系生態亦珍貴多元，本次推動OECM區域範圍涵蓋大甲溪馬鞍壩上下游河段，不僅有多達17種魚類，更是臺灣白甲魚（苦花）與纓口臺鰍等大甲溪原生魚種的重要棲地。

台電為兼顧發電與生態保育，自1998年起即建設馬鞍壩魚道協助魚類洄游，並於2016年進行優化，降低魚道入口底檻與河床落差，使體型較小或跳躍性的魚類也可成功上溯。

台電進一步說明，為能具體分析魚道使用效益，台電自2023年起以水下監視攝影機紀錄魚類使用魚道的狀況，去年更研發導入「AI生物辨識」技術，透過專業人員進行生物辨識標記及建立影像資料庫，盼能更即時且全面地掌握魚道利用成效。

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台電指出，大甲溪發電廠10多年來持續進行生態保育工作，本次OECM示範計畫，經由專家學者指導，再委由第3方機構—國內4大會計師事務所之一資誠聯合會計師事務所旗下公司進行查證，確認大甲溪發電廠馬鞍壩上下河段與國際自然保護聯盟（IUCN）發行的OECM指南條文規範相符，並在今天頒發查核證明，由台電總經理王耀庭代表受證。

台電表示，未來隨著台灣正式公告OECM標準及認證機制，將積極配合推動，有信心成為國內率先通過政府OECM認證的企業之一。（編輯：楊凱翔）1140430