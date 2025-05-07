捷迅：供應鏈混亂 中國企業加速擴張非美市場

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（中央社記者江明晏台北7日電）美國關稅牽動海空運市場，貨攬業者捷迅表示，過去1個月，國際經貿供應鏈混亂，目前暫緩90天徵收期間，部分廠商因觀望暫緩出貨，也有部分廠商盡量多出貨，關稅談判時間拉長，迫使中國企業加速擴張美國以外的市場。

捷迅第1季合併營收新台幣19.35億元，每股盈餘（EPS）1.78元，4月營收7.39億元，年增82.03%，前4月營收年增93.04%。

捷迅表示，第1季表現亮眼，原因來自各地布局發揮效能，協助客戶因受關稅貿易戰影響的各種物流應變方案，適切安排將貨提前運到海外倉或廠區內存放。

另外，捷迅表示，隨著跨境電商客戶成長，將終端消費需求逐漸轉移分散到其他市場及東南亞等地，東南亞營運陸續嶄露成效，在這波高關稅紛擾中突破重圍，後勢也將仍能持續成長。

捷迅坦言，過去1個月，美國對各國的高額對等關稅及新徵收港口費等政策瞬息萬變，造成國際經貿供應鏈混亂，更牽動海、空運的供需市場變化，目前暫緩90天徵收期間，有部分廠商觀望政策變化而暫緩出貨，但也有部分廠商利用這段時間盡量多出貨，以避免後續所帶來無法估算的高成本。

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捷迅指出，關稅談判時間拉長將使國際消費市場的版圖重整，並迫使中國企業加速於美國以外的其他市場區域進行全球擴張，面對這段期間的貨量轉移及遞延，中美貿易依存度仍高，高額關稅政策是展現各國談判的手段及過程，航運產業的供給會因需求而帶動，但仍可透過空班、調節路線等措施藉以提升使用效率，應對各種詭譎多變的市場變化。

展望下半年，捷迅表示，設置在美國德州達拉斯機場內的監管倉將於今年6月底完工，將可為客戶提供轉運中南美洲及其他美國本土的物流解決方案。（編輯：林興盟）1140507