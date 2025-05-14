台積電領軍AI股衝鋒 台股漲452點突破季線反壓

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（中央社記者江明晏台北14日電）AI概念股點火，鴻海、廣達、緯創皆漲逾5%，台積電挑戰千元、領軍衝鋒，終場上漲30元收在999元，帶動台股今天開高走高，終場上漲452.73點，收在今天最高點21782.87點，突破季線21329點反壓，成交量放大至4093.33億元。

最新數據顯示美國4月通膨降溫，延續市場看好美國與主要貿易夥伴改善關係的樂觀情緒，華爾街股市多收高。

台股今天以21552.42點開高，指數飛越季線約21329點後震盪走高，終場加權指數上漲452.73點，收21782.87點，漲幅2.12%，成交量新台幣4093.33億元；電子股漲2.64%、金融股漲0.92%，代表中小型股票的櫃買指數漲1.44%。

外媒報導，美國總統川普赴沙烏地阿拉伯利雅德參加沙美投資會議，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也現身，並預計發表演說，輝達股價大漲5.63%，收在129.93美元。

輝達股價大漲，提振AI股氣勢，台積電今天挑戰千元、領軍衝鋒，終場上漲30元，漲幅3.1%，收在999元今天最高點；鴻海漲幅逾3.16%，廣達、緯穎、緯創收盤都漲逾5%。

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指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，台股在全球小型指數新增新應材、光聖、台特化3檔成分股，受到MSCI欽點，台特化、新應材收漲停，光聖收盤漲約7%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，輝達執行長黃仁勳前進沙烏地阿拉伯，市場看好將打開中東市場的AI商機，規模非常龐大，台股以AI族群為主流，相關供應鏈都可望受惠，有望延續AI產業的成長，進一步激勵股價點火，也掃除先前AI股相對沉寂的氣氛。（編輯：楊凱翔）1140514