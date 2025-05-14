聯發科推出天璣9400e 首批搭載智慧手機5月發布

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（中央社記者張建中台北14日電）聯發科今天宣布，推出天璣9400e旗艦行動晶片，採用台積電第3代4奈米製程打造，首批採用天璣9400e的智慧手機預計5月發布。

聯發科發布新聞稿，無線通訊事業部總經理李彥輯表示，天璣9400e強大的硬體配置結合聯發科的遊戲技術，可帶來持久流暢、畫質佳的娛樂體驗，能讓玩家長時間暢玩遊戲。

聯發科指出，天璣9400e採用台積電第3代4奈米製程，全大核中央處理器（CPU）架構，包含4個Cortex-X4超大核，主頻達3.4GHz，以及4個主頻為2.0GHz的Cortex-A720大核，可滿足使用者對多任務、複雜任務等應用情境的效能需求，同時兼顧能效表現。

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聯發科同時宣布推出T930晶片組，是專為5G固定無線接取（FWA）與行動Wi-Fi裝置所設計，採用4奈米製程打造。

聯發科表示，T930無線寬頻平台具備多項創新技術，包括支援下行6載波聚合，上行5層3天線傳輸，並可支援上行速率達2.8Gbps。T930也支援下行200MHz總頻寬的8接收器，能夠在社區邊緣有效增加40%的頻譜效率，進而使得訊號覆蓋範圍延伸40%。（編輯：蘇志宗）1140514