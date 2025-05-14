加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
藝人涉躲兵役陳大天25萬交保 陳零九拘提到案、威廉喊配合調查
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 證券

聯發科推出天璣9400e 首批搭載智慧手機5月發布

2025/5/14 15:37（5/14 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北14日電）聯發科今天宣布，推出天璣9400e旗艦行動晶片，採用台積電第3代4奈米製程打造，首批採用天璣9400e的智慧手機預計5月發布。

聯發科發布新聞稿，無線通訊事業部總經理李彥輯表示，天璣9400e強大的硬體配置結合聯發科的遊戲技術，可帶來持久流暢、畫質佳的娛樂體驗，能讓玩家長時間暢玩遊戲。

聯發科指出，天璣9400e採用台積電第3代4奈米製程，全大核中央處理器（CPU）架構，包含4個Cortex-X4超大核，主頻達3.4GHz，以及4個主頻為2.0GHz的Cortex-A720大核，可滿足使用者對多任務、複雜任務等應用情境的效能需求，同時兼顧能效表現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

聯發科同時宣布推出T930晶片組，是專為5G固定無線接取（FWA）與行動Wi-Fi裝置所設計，採用4奈米製程打造。

聯發科表示，T930無線寬頻平台具備多項創新技術，包括支援下行6載波聚合，上行5層3天線傳輸，並可支援上行速率達2.8Gbps。T930也支援下行200MHz總頻寬的8接收器，能夠在社區邊緣有效增加40%的頻譜效率，進而使得訊號覆蓋範圍延伸40%。（編輯：蘇志宗）1140514

#李彥輯
#台積電
#聯發科
延伸閱讀
美商務部長：台積電亞利桑那廠開始生產4奈米晶片聯發科4月營收跌破500億 估第2季表現較第1季持平COMPUTEX首場論壇 彭双浪：AI掀全新數位轉型商機
李彥輯
聯發科發表天璣7400與6400晶片 強打遊戲AI技術
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電領軍AI股衝鋒 台股漲452點突破季線反壓
66
更多編輯台推薦新聞：