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鴻海：第2季AI伺服器營收倍增 匯率變數今年審慎

2025/5/14 15:54
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海董事長劉揚偉今天預估，第2季人工智慧（AI）伺服器營收可較第1季和去年同期倍增成長，AI伺服器營收可逐季成長，第2季整體業績可顯著成長，今年雲端網路產品占比可接近消費智能產品。

展望今年，劉揚偉指出，今年變數增加，包括關稅、匯率以及貨幣政策變動，政經局勢變化快速，影響全球經濟景氣趨勢，預估匯率因素可能影響轉換新台幣後的營收表現，對今年展望相對審慎一些，從原先強勁成長預期微幅調整為顯著成長。

鴻海下午舉行線上法人說明會，展望第2季營運，劉揚偉指出，第2季整體業績可較第1季和2024年同期顯著成長，其中消費智能產品小幅季減、較去年同期持平，人工智慧（AI）伺服器為主的雲端網路產品可強勁成長，電腦終端產品相對持平，元件和其他產品則是顯著成長。

展望第2季AI伺服器表現，劉揚偉預估，第2季AI伺服器加速量產爬坡，營收可較第1季和去年同期倍增成長，占整體伺服器營收比重超過50%，預估今年AI伺服器營收可逐季成長，他表示，「AI伺服器產品能見度很好」。

不過劉揚偉指出，關稅政策變化快速，加上匯率變動因素，對第2季展望看法相對審慎。

展望今年營運，劉揚偉表示，在3月中旬法說會預估鴻海集團今年可強勁成長，現在微幅調整為顯著成長，消費智能產品維持原先持穩看法，雲端網路產品、元件和其他產品維持強勁成長，電腦終端產品相對下滑。

在全球布局，劉揚偉表示，鴻海集團在5年前已預先掌握區域化製造趨勢，在全球布局在地製造，目前全球總共有233個廠區和辦公室，分布在24個國家地區，其中在美洲有54個據點，歐洲和印度各有12個據點。

在電動車事業布局，劉揚偉表示，今年下半年將正式量產Model B電動車，高雄和發電池廠已在第1季具備量產能力，提供產品給客戶測試。

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在半導體布局，劉揚偉指出，鴻海第三代半導體碳化矽（SiC）車用產品將於第2季開始量產，次世代SiC MOSFET（金氧半場效電晶體）預計下半年量產。

在航太產業，劉揚偉表示，鴻海持續布局無人機技術與模組開發。（編輯：林家嫻）1140514

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