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泰山36億投資案一審勝訴 街口應全額返還加利息

2025/5/14 16:09（5/14 16:48 更新）
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圖為街口集團旗下街口電子支付辦公室。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲、吳家豪台北14日電）泰山13日公告，街口金融科技提起新台幣36億元投資款返還訴訟，台北地方法院一審判決街口金融科技需全額返還35.958億元本金及5%年息，並負擔訴訟費用，敗訴一方仍可上訴。

泰山今天向中央社記者表示，待接獲正式函文，會再對外說明；街口則回應，目前規劃會上訴。

泰山表示，前經營團隊於民國112年5月5日召開董事會，決議以36億元取得街口金融科技40.39%股權，但此董事會決議因違法而無效，泰山前代表人詹景超與街口金融科技等簽訂協議對泰山不生效力。

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泰山於112年8月30日對街口金融科技提起返還投資款訴訟，請求街口金融科技返還泰山約35.958億元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算的利息，以維護泰山利益暨股東權益。

法院一審判決泰山勝訴，並訂定11.986億元的假執行擔保條件，若街口金融提供全額反擔保則可免於假執行；泰山在公告中提到，對公司財務業務無重大影響，將待接獲法院判決後，委請律師研議後續訴訟事宜。（編輯：張良知）1140514

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