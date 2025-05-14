望隼：矽水膠彩片取得認證 力拚下半年成長

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（中央社記者何秀玲台北14日電）隱形眼鏡大廠望隼今天舉行法說會，總經理石安表示，公司今年3月已取得中國市場矽水膠彩片產品認證，預計下半年開始出貨，矽水膠產品毛利率比現有產品高出3至5%，隨著新產品推動及產品組合優化，可望提升下半年毛利率，進而推升營運表現。

望隼今年第1季市場占比，以日本市場占比最高為54%，其次為大陸市場占比41%，台灣市場占比5%。

望隼今年第1季財報，營收為新台幣8.1億元，歸屬母公司淨利為1.92億元，年增5.4%，每股稅後純益（EPS）為3.32元。石安表示，日本市場方面，第1季營收占比已超過50%，因導入新客戶以及推出新產品；第二代濾藍光產品的全面換新，也將為望隼帶來穩定營收成長，日本市場全年營收可望持續保持強勁成長。

另外，中國市場第1季遭遇去化庫存的挑戰，但隨著第2季訂單回升，並備戰即將到來的618購物節，預計營收將迅速回升，為下半年營運打下基礎。

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石安指出，公司營收成長主要來自於新產品的推出及新客戶的加入，下半年表現將優於上半年。為應對下半年尤其中國大陸市場雙11需求高峰，望隼在中國新增2條生產線，預計每月可提升320萬片的產能，為後續營運提升出貨量和市占率。

展望未來，他說，隨著散光產品及矽水膠產品的上市及產能擴充的推進，望隼營收與毛利率將迎來雙重成長；未來望隼將積極拓展國際市場，加強全球產能布局，今年業績有望穩步增長。（編輯：翟思嘉）1140514