新台幣重啟升勢 強漲逾1.4角站上30.1元
2025/5/15 10:59（5/15 11:17 更新）
（中央社記者潘姿羽台北15日電）美中互降關稅令市場不確定性降低，加上美國最新消費者物價指數（CPI）增速放緩，美元指數下挫，新台幣重啟升勢，14日強升1.71角後，今天匯價持續上攻，早盤最高升抵30.136元，勁揚1.48角。
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.29元開盤後，旋即啟動升勢，升破1角，站上30.1元價位，持續高檔震盪。
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匯銀人士分析，美中和談後的樂觀氛圍延續，雖然台股上方賣壓不少，但近日明顯看到外資加大匯入力道，加上美元走弱，有助於新台幣走揚。
匯銀人士補充，報導指出韓國和美國談判涉及外匯政策，韓元應聲上漲，在此同時，日圓也呈現升值，亞幣普遍走揚，為新台幣升勢推了一把。（編輯：楊蘭軒）1140515
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