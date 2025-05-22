國發會：主權基金強化台灣產業競爭力 非政策髮夾彎

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（中央社記者劉千綾台北22日電）總統賴清德近日宣示將成立主權基金，立委質疑與國發會年初報告立場不同，是否為政策大轉彎。國發會副主委高仙桂今天表示，主權基金目的是讓台灣產業競爭力更加強化，也不是要扶植任何國家，並非政策髮夾彎。

賴總統20日發表就職週年談話，宣示政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，充分運用台灣產業優勢，由政府主導，協同民間企業力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

國民黨立委鄭正鈐今天在立法院經濟委員會質詢時關切，國發會今年初所提交的主權基金規中劃進度報告，經與央行、勞動基金運用局及公務人員退休撫恤基金管理局等單位討論，得出4點結論，包含國內已有類主權基金機制，且績效良好；主權基金追求報酬極大化，波動風險較高；如需提高外匯投資比率，可請央行研議；國發基金中已有類似主權基金的台杉公司，正在進行全球策略產業布局。

鄭正鈐質疑，根據國發會年初提出的書面報告的4點結論，國發會並不認為需要主權基金，才4個月政策竟然大轉彎。

高仙桂表示，國發會作為行政團隊一員，尊重賴總統和行政團隊的指示，賴總統宣布之前也有與行政團隊討論過。

此外，鄭正鈐表示，經濟部長郭智輝和行政院秘書長龔明鑫近期訪美參加「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），遭外界質疑主權基金是否會把台灣的基金重押美國，外界也擔憂主權基金是否配合美國政策、讓美國再次偉大。

高仙桂強調，主權基金只有一個目的，讓台灣產業競爭力更加強化，不是要扶植任何國家，未來會向委員仔細解釋和報告，並非政策髮夾彎。

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根據國發會1月提交立法院的主權基金規劃進度報告結論，有關研議新成立主權基金，國發會已於民國112年10月及11月2次召開2次跨部會會議進行討論，如需提高外匯投資收益，可由央行研議擴大現行外匯存底委外投資比率；若為實現策略性投資需求，現行國發基金與台杉公司已能達成相關目標。

報告結論強調，政府將持續強化既有機制，提升投資報酬率，期能長期累積國家財富。（編輯：蘇志宗）1140522