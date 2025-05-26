響應亞資高雄專區 勤業眾信成立亞灣服務中心

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（中央社記者張璦台北26日電）勤業眾信聯合會計師事務所今天宣布成立「亞灣創新服務中心」，呼應亞洲資產管理中心高雄專區政策，並將以亞灣區為首波重點發展據點，與進駐南台灣的金融機構打造涵蓋跨境稅務與法律諮詢、財務解決方案、家族治理與資產傳承的專業服務生態圈。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，台灣擁有完整的經濟產業鏈與亞太地理優勢，亞洲資產管理中心高雄專區坐落於亞洲新灣區樞紐位置，在政策推動與產業聚落加持下，高雄正快速崛起為智慧金融與國際接軌的重要據點，匯聚金融、科技與創新能量，成為南台灣智慧城市發展的核心引擎。

勤業眾信指出，勤業眾信長期深耕南台灣市場，服務眾多中小企業及隱形冠軍，深入了解南部產業脈動與企業文化；這次設立「亞灣創新服務中心」（Deloitte Bay Area Innovation Center），展現對高雄金融科技與創新發展潛力的高度重視，未來將聚焦跨境稅務與法律諮詢、財務解決方案、家族治理與資產傳承等3大主軸，協助在地企業強化國際競爭力。

勤業眾信表示，亞灣創新服務中心將針對企業傳承、股權設計、信託安排與資產保全等關鍵議題，提供從前期診斷、策略規劃到架構設計的整合服務，量身打造符合各地法規要求的解決方案，協助企業提升資產透明度與財務運作效率，實現穩健傳承與永續經營目標。

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同時，勤業眾信指出，將攜手在地金融機構及信託、銀行等專業夥伴，建立共享資源與知識平台，透過一對一諮詢、風險評估與內部培訓等實務支援，協助產業與家族企業強化資產管理能力。

勤業眾信進一步指出，團隊將結合金融科技應用，優化客戶識別、風險控管與內部治理機制，配合主管機關近期的開放項目，協助金融機構進行設立申請、策略規劃、內控法遵設計、風險評估及稅務架構建置，加速業務推展與創新落地。（編輯：張均懋）1140526